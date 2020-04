Casoria: la spesa una volta alla settimana e in ordine alfabetico. La proposta di Puzone di Forza Italia

– redigere un regolamento per l’accesso agli acquisti presso gli esercizi commerciali (escluso farmacie e parafarmacie) che dovrà prevedere un unico acquisto settimanale rispettando una turnazione alfabetica secondo le iniziali dei propri cognomi ;

– la consegna a domicilio dovrà essere lo stesso consentita con gli appositi dispositivi di protezione individuale ;

– non dovrà essere utilizzata più di una lettera presente all’interno dello stesso nucleo familiare ;

– i titolari degli esercizi commerciali interessati dovranno aver cura di far osservare, all’esterno dei loro locali, l’ordine degli avventori. L’ Architetto e Consigliere comunale di Forza Italia a Casoria Alessandro Puzone chiede, in una istanza inviata per quanto di propria competenza, al sindaco di Casoria Raffaele Bene, di :– redigere un regolamento per l’accesso agli acquisti presso gli esercizi commerciali (escluso farmacie e parafarmacie) che dovrà prevedere un unico acquisto settimanale rispettando una turnazione alfabetica secondo le iniziali dei propri cognomi ;– la consegna a domicilio dovrà essere lo stesso consentita con gli appositi dispositivi di protezione individuale ;– non dovrà essere utilizzata più di una lettera presente all’interno dello stesso nucleo familiare ;– i titolari degli esercizi commerciali interessati dovranno aver cura di far osservare, all’esterno dei loro locali, l’ordine degli avventori.

“Penso che questa soluzione, già adottata e proposta da altri comuni, sia efficace per evitare che ancora tanta gente scenda di casa tutti i giorni per la spesa quotidiana.

So che è una richiesta difficile e mi rendo conto che è una scelta che comporta sacrifici e impatta soprattutto sulle abitudini delle persone, ma in questa fase il nostro obiettivo deve essere quello di limitare la diffusione di questo virus, per uscirne quanto prima” – ha dichiarato Puzone.