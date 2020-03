Andrà tutto bene, sono le parole che in questi giorni, come un mantra benefico e rassicurante andiamo ripetendo e scrivendo sugli striscioni da appendere fuori ai palazzi , balconi o finestre.

I bambini diligentemente disegnano e riportano su cartelloni improvvisati , fiduciosi ,questo slogan.

Ma perché vada tutto bene c’è bisogno della nostra collaborazione, è indispensabile che ognuno faccia la propria parte, per costruire una catena di solidarietà , una potente bomba di sana energia ,che sconfigga il virus che sta minacciando l’esistenza del pianeta.

Anche l’Ancora del Sorriso, oggi è in prima linea affinchè sul territorio arrivi forte e coinvolgente il messaggio di partecipazione che gran parte del mondo sta lanciando nella consapevolezza che”: “siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero”, come hanno scritto i Cinesi sui pacchi delle mascherine inviate in Italia. A questo bellissimo messaggio ha fatto eco quello ancora più commovente dei medici cubani ,arrivati in Lombardia, che hanno affermato” siamo qui per solidarietà con i fratelli italiani”.

Alla luce di quanto suddetto cresce, in questi giorni, l’attività dell’Ancora del Sorriso, per aiutare concretamente quanti sono nel bisogno sia materiale che psicologico.

Il supporto psicologico, in particolare, offerto alle persone che stanno vivendo con ansia gli attuali eventi , ha riscosso un notevole gradimento, in tanti hanno chiamato anche solo per scambiare qualche parola, per comunicare il proprio stato d’animo, quasi una sorta di abbraccio virtuale, una calorosa stretta di mano, lusso che attualmente non possiamo permetterci.

E così corre veloce, sul filo del telefono, un sentimento di umana compassione, di empatia con una ignara sorte che ci accomuna e ci rende fratelli, nonostante tutto, proprio come intelligentemente hanno compreso i medici cubani.

Aiutiamoci dunque donando un po’ del nostro tempo, aderendo alle iniziative messe in campo dall’Ancora del Sorriso, non costa niente spendere due parole, far immaginare un sorriso ed un abbraccio , regalare un bene di prima necessità o consegnare la spesa ed i farmaci a domicilio a chi con fiducia si rivolge a noi, poiché è solo aiutando gli altri che possiamo anche aiutare noi stessi.

Chi vuole partecipare può contattare la dott.ssa Susy Silvestri , presidente dell’“l’Ancora del Sorriso” al seguente recapito telefonico : cell.3662515651.

In conclusione come diceva Madre Teresa” Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.

Importate non è ciò che facciamo, ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo; bisogna fare piccole cose con grande amore……….