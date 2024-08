Italiano svela una verità sconosciuta sul cibo a New York: a cosa stare attenti nei locali più famosi e turistici

Avete in programma un viaggio a New York e non vedete l'ora di provare tutto il cibo tipico del posto? State molto attenti, perché ci sono alcune cose che nessuno vi ha mai detto. Un italiano nella Grande Mela ha voluto dedicarci un video su Instagram, e c'è un aspetto che dovrebbe farvi preoccupare.

Ogni anno, milioni di turisti decidono di regalarsi un viaggio dei sogni a New York. La metropoli americana rappresenta da generazioni un punto d'arrivo, quel posto che sin da piccoli viene mostrato in televisione con film e serie televisive. Tra grattacieli, quartieri nascosti da scoprire, persone da conoscere e chi più ne ha più ne metta, nella Grande Mela non ci si annoia mai. Col tempo, questo posto è diventato anche un punto di riferimento per ciò che riguarda il cibo. Ci sono diversi locali e ristoranti che sono diventati famosi e che aspettano solo di essere provati. Ma bisogna fare molta attenzione sull'alimentazione, c'è una verità sconosciuta che nessuno conosce. Ha deciso di svelarla al suo pubblico un creator italiano, con un video su Instagram che è già diventato virale.

New York, ecco cosa bisogna sapere sul cibo

Vi siete mai chiesti il motivo per cui il cibo a New York è diventato così famoso? Ci sono diverse ragioni questo fenomeno. In molti vogliono visitare alcuni locali caratteristici per l'esperienza. Ce ne sono di diversi che offrono musica dal vivo, camerieri vestiti ad hoc, pietanze uniche e personalizzate. Altri invece sono stati immortalati in film di successo. Pensate per esempio alla famosa pizzeria di Spider-Man. Ma la qualità ripaga l'attesa? Non sempre. Il creator @ludovico_margio ha realizzato un video ad hoc per svelare tutto. A quanto pare, molto spesso andando in questi posti si rischia grosso per il proprio organismo. Il motivo? Pietanze come il pollo, o la carne in generale, sono imbottite di ormoni. Per renderli più belli da vedere e più corposi. Tutto questo, inevitabilmente, potrebbe – nel peggiore dei casi – rovinare la vacanza a New York. Provocando dolori interni e difficoltà nella digestione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovico (@ludovico_margio)

"New York per mangiare? Non credo proprio": gli utenti insorgono nei commenti

Non si sono fatti attendere i centinaia di commenti sotto al video pubblicato dall'italiano a New York riguardante il cibo. In molti, dopo aver visto la lista completa fornita nella descrizione, hanno notato un certo "provincialismo" nel preferire i locali italiani. "Ma come mai la metà dei ristoranti sono italiani? La città è piena di ristoranti piccoli, anche di qualità, di diverse etnie". E c'è anche chi si chiede quali siano i turisti che decidono di visitare la Grande Mela per il cibo: "Ci sono tante cose da vedere, ma andare lì per mangiare anche no".