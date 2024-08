Entra in un supermercato a New York e trova tutti prodotti italiani: i prezzi sono davvero incredibili

Gli Stati Uniti per qualcuno sono ancora la terra delle possibilità. Per tanti italiani lo è stato in passato, ma pure oggi tanti ragazzi scelgono di attraversare l’Oceano per cercare il sogno americano e trovare maggiore fortuna nel Nuovo Continente. Però una volta arrivati da quelle parti può capitare di sentire la mancanze di qualcosa di familiare. Ma fare la spesa di prodotti italiani in un supermercato di New York non è per tutti: vediamo i loro prezzi incredibili!

È sicuramente una delle metropoli più sognate ed ammirate, ma New York figura anche nelle posizioni più alte della classifica delle città più care del mondo. Al di là dei costi per la casa, con affitti decisamente alti, la cosa si fa sentire soprattutto quando si va a fare la spesa. E quando si ha voglia di qualcosa di particolare, come potrebbero essere i prodotti italiani, ecco che lo scontrino diventa incredibilmente pesante.

Un giro in un supermercato di New York: che prezzi!

Staf e Meri, dopo un’esperienza a Parigi, oggi vivono a New York e tramite i video che pubblicano sul loro canale TikTok tengono aggiornati i followers sulla loro vita negli States. Nel video di cui parliamo in questa pagina, la coppia ci porta con loro in un supermercato della metropoli americana. Il negozio si chiama Euromarket: tra i suoi scaffali si trovano soprattutto prodotti provenienti dall’Europa dell’est, ma ci sono anche tanti prodotti italiani.

Il cioccolato è il primo prodotto made in Italy che i due riescono ad individuare, prima di rimanere sorpresi dai prezzi applicati alle scatolette di tonno: si arriva addirittura a 10,99 dollari per la confezione con tre barattoli! Per i cracker prodotti da una nota azienda italiana bisogna spendere circa sei dollari. Più o meno sulla stessa fascia di prezzo si può trovare anche il cartone da un litro di succo di frutta.

I prodotti italiani non sono alla portata di tutte le tasche

I due continuano a trovare prodotti italiani facendo la spesa a New York in un Amish Market. Qui ci sono i pacchi di pasta delle più famose marche del Bel Paese: per la classica confezione di spaghetti da mezzo chilo i prezzi partono da 2,99 dollari a salire anche oltre i quattro dollari. Per gli altri formati si deve pagare anche di più: sei euro per un pacco di fusilli. Servono addirittura otto dollari per comprare i biscotti della marca forse più famosa in Italia.

I biscotti ripieni della crema spalmabile alla nocciola, che noi consideriamo cari in Italia, in questo supermercato di New York costano quasi 13 dollari. La confezione da 4 once (quindi circa 113 grammi) di prosciutto cotto affettato costa 5,49 dollari. Sei dollari è il costo di un barattolo di pesto alla genovese. Ma i prezzi non sono assurdi solo sui prodotti alimentari: il dentifricio che i due a Parigi trovavano a circa 4 euro, qui lo devono pagare 14 dollari. Alla fine Staf e Meri hanno speso 35 euro per comprare qualcosa da mangiare, ma senza prendere nulla di italiano.