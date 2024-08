Immerge un cubetto di ghiaccio nel cioccolato: il risultato è un dolce facilissimo da fare

Ecco perché questa creator immerge un cubetto di ghiaccio nel cioccolato: il risultato e il motivo lasciano davvero a bocca aperta. Potete fare anche voi questo golosissimo dolce per tutte le occasioni: lo ha realizzato una donna che ha condiviso quanto fatto sulla propria piattaforma Instagram.

Avete mai provato a immergere un cubetto di ghiaccio nel cioccolato? No? Allora, vi capiamo. Ma dopo aver letto questo articolo, siamo sicuri che lo farete anche voi. E no, non si tratta di diete miracolose o tonici per il viso e la pelle. Stiamo parlando della base per una ricetta super golosa, che vi conquisterà morso dopo morso. Ecco come funziona.

Giovane immerge un cubetto di ghiaccio nel cioccolato: ecco quello che accade

Dietro le quinte c'è Luisa Orizio, la giovane che gestisce l'account Instagram allacciateilgrembiule. La donna ha inventato un procedimento per avere delle cialde golosissime al cioccolato da fare a casa per tutti gli ospiti. Al loro interno ha messo, poi, ha immerso del gelato e della confettura di amarena. Infine, la ciliegina sulla torta. Anzi, l'amarena, posta in cima secondo occorrenza.

Ma come ha fatto a fare la cialda al cioccolato? Ha sfruttato il ghiaccio, o meglio i cubetti. La giovane ha disposto degli stuzzicanti e dell'acqua all'interno di un recipiente dove ha calato anche dell'acqua e ha messo tutto nel suo congelatore Quando l'acqua sarà passata dallo stato liquido a quello solido, i ghiaccioli sono pronti per assolvere alla loro funzione.

La donna li ha così immersi uno ad uno nel cioccolato e successivamente ha sottratto dalla concentrazione il cubetto. Il risultato è una gustosa cialda, dove la stessa ha messo una crema che crediamo sia vaniglia, poi della confettura di amarena e il frutto in cima.

Un dolce imperdibile

A giudicare dall'aspetto sembra di trovarsi davanti a un dolce davvero unico e goloso. Allora, se volete replicare anche voi questa delizia, non vi resta che annotare tutto quello che vi serve. Occorrono, nel dettaglio: cubetti di cioccolato e gelato, cioccolato, acqua, stuzzicadenti, gelato, amarene o frutta. Una volta messo assieme tutto, dovete solo allacciare il grembiule e partire alla volta di un viaggio di sapori davvero unico e prezioso. Una postilla da non lasciarsi scappare se amate il mondo del food: ecco il pan cotto, una ricetta di recupero che è bene conoscere per avere una piacevole e colorata alternativa quando il pane diventa duro.