Rai Play, gli atleti di Parigi 2024 si raccontano: la serie tv con Bebe Vio è un mix di emozioni da vedere

Una serie evento che ripercorre le tappe che portano gli atleti a Parigi 2024: un lavoro firmato da Bebe Vio davvero imperdibile su Rai Play. Ecco di cosa si tratta: un prodotto davvero emozionante che va a scandagliare le corde dell'animo umano. Tutti i dettagli.

Che Bebe Vio sia un personaggio universalmente riconosciuto per il carattere in pedana e le vittorie è un dato assodato. Ma da qualche tempo la giovane plurimedagliata atleta si mostra a suo agio anche davanti alle telecamere: è così che ha preso il via un lavoro davvero molto impegnativo e ostico, che però è riuscito a dare i suoi frutti con una serie evento targata Rai che vi farà innamorare dal primo all'ultimo minuto. Ecco di cosa si tratta.

Su Rai Play la serie evento con al centro Bebe Vio e gli altri atleti di Parigi 2024

Stiamo parlando de I Fantastici - Fly2paris. Un lavoro che diventa un sogno a occhi aperti per tanti atleti paralimpici, che sognano di mettere al collo la medaglia più ambita, ovvero quella d'oro, che li incoronerebbe ancora una volta in cima al mondo dello sport. Ma chi sono questi atleti e qual è il destino che li lega?

Stiamo parlando di undici giovani atleti paralimpici, che sognano l'agognata qualificazione alle Olimpiadi in corso a Parigi. Prima che la rassegna prendesse il via, si sono riuniti e hanno condiviso quelle che sono le proprie emozioni e il cammino che intendevano compiere per raggiungere la manifestazione a cinque cerchi.

Uniti sotto la guida di Bebe Vio, formano la squadra "Fly to Paris". Le loro storie sono piene di passione, sacrifici, coraggio e determinazione: molti di questi ce l'hanno fatta e in questi giorni saranno impegnati nelle gare che assegneranno le medaglie. Tra questi c'è proprio Bebe Vio, che mira a portare ancora una volta lustro al nostro Paese in ambito mondiale.

Chi sono i protagonisti

La serie, come anticipato, è su Rai Play: potrete infatti godere di tutti gli episodi gratuitamente sulla piattaforma di streaming del servizio pubblico. Undici episodi per altrettanti atleti: seguiti da Bebe Vio ci sono tantissimi giovani italiani come Elisa Spediacci, Riccardo Bagaini (determinato a superare la delusione della mancata qualificazione a Tokyo 2020), Christian Volpi, Giuliana Chiara Filippi, Alessandro Sbuelz (dopo aver perso la gamba sinistra in un incidente, scopre un nuovo modo di vivere la sua grande passione per il basket), Gaia Mercurio e tantissimi altri che potrete scoprire (quando lo vorrete) sulla piattaforma. Un modo davvero unico di ritrovarsi e rincontrarsi nel senso più profondo dello sport: quello delle emozioni, delle persone e delle storie che a queste si intrecciano. I prodotti di Rai Play sono tantissimi: ecco l'ultimo con Paola Cortellesi.