Oroscopo della settimana, tutte le previsioni: è arrivato il momento di rilassarvi

Se cercate un momento più di altri per staccare la spina questa è la settimana giusta: lo dice il lavoro ma soprattutto l'oroscopo, con le previsioni della nostra redazione. Ecco segno per segno cosa c'è da aspettarsi per questa settimana. Le sorprese sono dietro l'angolo.

Agosto si rivelerà un mese particolarmente caldo sia sotto il profilo delle temperature ma anche (soprattutto) per quanto riguarda il versante legato alle previsioni di quello che accadrà ai segni dello zodiaco. Lo sanno bene gli appassionati, che spulciano le riviste di settore e non solo alla ricerca dell'oroscopo. Questa settimana avete, dettaglio per dettaglio, tutte le anticipazioni su ciò che accadrà fino al weekend. Ci sono grosse novità: qualcosa bolle in pentola per il Leone e non è solo l'amore.

Oroscopo della settimana, è arrivato il momento di staccare la spina

Ariete: dopo una dura settimana di lavoro, è arrivato il momento di rilassarvi con le ferie anticipate. Sì, ogni tanto le buone notizie anche dal lavoro ci sono. Bene l'amore, coltivate la felicità e la gioia.

Toro: rilassarsi a bordo piscina è bello, ma anche comodamente sul lettino del vostro lido non è così male. Aprire le porte a nuovi e inattesi incontri che potrebbero cambiarvi la vita.

Gemelli: ci sono incontri che cambiano la vita, questa settimana potreste averne uno simile. Non dimenticate di chi vi vuole bene e vi sta vicino nonostante tutto.

Cancro: ancora qualche giorno e anche voi potrete rilassarvi. Il capo vi ha affidato anche questa settimana de compiti annosi e dovrete rimandare la pausa.

Leone: è la vostra settimana, approfittatene per trarre il massimo dallo svago e dai momenti di divertimento. Il lavoro è lontano e la spiaggia sempre più vicina. Godetevi l'amore delle persone care e del partner.

Vergine: arrivano le meritate ferie e anche se non sono come avreste voluto si tratta di un momento particolarmente proficuo.

Cosa raccontano le previsioni dalla bilancia al pesci

Bilancia: siete ancora in attesa di buone notizie che finalmente potrebbero fare capolino nel vostro cuore. Questa è la settimana giusta per osare, nel lavoro così come in ambito amoroso.

Scorpione: è la settimana del relax e della quiete, lontano dalla frenesia. Il vostro partner non vede l'ora di abbracciarvi: aprite la mente verso incontri piacevoli e rilassanti.

Sagittario: "Love Is in the Air", cantava una canzone. È la settimana dell'amore per voi che tanto siete alla ricerca dell'anima gemella. Sono attese novità anche sul fronte del lavoro, ma per quelle forse è meglio attendere il weekend.

Capricorno: relax e pace dei sensi sono i fattori su cui si bilancerà il vostro fine settimana. Abbiate sempre cura delle persone care e non lasciate indietro nessuno.

Acquario: non è ancora tempo per riposare. Il lavoro chiama e sicuramente non è il caso di arrestarsi adesso. Un altro po' di pazienza e tutte le tessere andranno al proprio posto.

Pesci: un nuovo amore è alle porte? Presto per dirlo, ma le sensazioni ci sono tutte. Sul lavoro ci sono grosse novità: il fermento è giustificato. Sarà la settimana che vi farà svoltare l'intero anno? Giovedì sarà decisivo in tal senso.