Netflix, se adori Doc - Nelle tue mani non puoi perderti questa serie tv: una vera rivelazione

Ecco una serie tv che se adori Doc non puoi lasciarti scappare su Netflix: a suon di ascolti sta conquistando davvero tutti. Come si chiama, titolo, cast e trama (senza spoiler) di un pregevole lavoro che mette assieme grandi nomi del cinema spagnolo e non solo.

Se vi manca Doc - Nelle tue mani, la serie evento targata Rai più amata degli ultimi anni, allora c'è un lavoro che vale la pena guardare. Parliamo di un prodotto davvero ben riuscito, che mette al centro la sanità e i suoi operatori, dal chirurgo all'infermiere passando per il capo reparto e tanti altri. Tra amori, intrecci e perfino politica, la trama è davvero tutta da seguire passo per passo. Ma di quale serie stiamo parlando? La vedremo su Netflix a stretto giro di posta.

La serie tv che devi assolutamente vedere se adori Doc: su Netflix arriva Respira

Stiamo parlando di Respira, una serie spagnola davvero imperdibile che farà il proprio debutto sulla piattaforma Netflix a partire dal 30 agosto. Ancora qualche settimana, dunque, di attesa. Ma nel frattempo, andiamo a spulciare il cast (ci sono grandi nomi) e un po' della trama di questa serie che ricorda molto da vicino Doc - Nelle tue mani.

Si parte con Manu Ríos, attore pluripremiato spagnolo che molti hanno conosciuto anche per il suo ruolo di Patrick Blanco Commerford nella serie televisiva Élite, distribuita proprio da Netflix. Fa la sua prima apparizione nel primo episodio della quarta stagione fino ad uscire di scena al termine della sesta. E, guarda caso, è proprio il regista di Èlite a sedere dietro la telecamera: stiamo parlando di Carlos Montero. La serie, possiamo dirlo, è già un successo: anche se ancora deve uscire, è stata rinnovata per una seconda stagione, con l'annuncio arrivato lo scorso giugno.

Il medical drama racconta le (dis)vventure dei camici bianchi, alle prese con una paziente molto particolare. Stiamo parlando di Patricia Segura, interpretata da Najwa Nimri. Se il nome a primo acchito non vi dice niente, sappiate che stiamo parlando dell'ispettrice Alicia Sierra de La Casa di Carta, che darà filo da torcere alla banda del Professore nelle ultime stagioni.

Cosa c'è da aspettarsi

Insomma, la miccia dello sciopero è dietro l'angolo. Anche perché la donna fa parte della schiera di politici che sta tagliando i fondi della sanità e la reazione della popolazione e dei medici è molto controversa. Non resta che aspettare: se avete visto Doc amerete Respira.