Fa la spesa a New York di prodotti italiani e resta sconvolta: "Guardate il prezzo del prosciutto crudo"

Gli Italiani che si trovano all'estero hanno spesso delle precise difficoltà tecniche, che spesso sono legate alle grandi differenze di costo dei prodotti. Attraverso un semplice video pubblicato su Tik Tok, Martina Maceratesi ci mostra i prezzi folli quando fa la spesa a New York, in un supermercato con prodotti Italiani. Le cifre sono davvero altissime rispetto all'Italia, tanto da destare lo stupore della ragazza.

Quando ci si trova all'estero per lavoro, svago o divertimento, fare la spesa può diventare una necessità fondamentale. Quando si intende rimanere per un periodo di tempo in un luogo diverso da casa, entrare in un supermercato diventa importantissimo, semplicemente per sopravvivere nei giorni a venire. Ciò è accaduto anche all'influencer Martina Maceratesi, la quale (trovandosi appunto a New York) decide di fare la spesa in un supermercato americano. Questo appartiene ad una grande catena di supermercati con prodotti Italiani, ma con prezzi davvero altissimi rispetto a quanto siamo abituati nel Bel Paese. Il cibo a New York ha un costo diverso rispetto a quello Italiano, e i prodotti di questo supermercato ne sono la conferma.

Fa la spesa a New York: ecco quanto spende

All'interno del video, la ragazza esordisce direttamente spiegando al suo pubblico come, i prodotti acquistati in un supermercato a New York, abbiamo prezzi davvero folli. Il video comincia quando Martina ha già preso qualcosa: bresaola (9,48$), 200 grammi di prosciutto crudo (22,56$), olive (6,76$), qualche mela (4,11$), pesche (11,17$). Dopo aver elencato questi prodotti e dato qualche considerazione sulla follia dei costi, procediamo quindi nel visionare i prezzi di altri prodotti venduti in questo supermercato. La ragazza sceglie di prendere un dentifricio, venduto a 7,40$. La situazione è più o meno questa per tantissimi altri prodotti, come possiamo vedere all'interno del video stesso.

Prima di concludere la propria spesa, dunque, Martina fa una considerazione importante. I prodotti Italiani venduti in questa specifica catena sono praticamente introvabili altrove. Proprio per questo motivo, tale luogo rappresenta una vera e propria manna dal cielo per gli Italiani che vivono a New York, anche se questa esclusività dei prodotti pesa in maniera davvero pesanti sui costi, come abbiamo visto. I prezzi vengono perciò definiti "fuori controllo", a costi che rasentano davvero l'impossibile per moltissime persone che hanno deciso di trasferirsi a New York.

All'uscita dal supermercato, perciò, il video si conclude con una panoramica molto generale di quella che è stata la spesa finale. Dopo un breve e divertente sfogo ironico sui costi eccessivi, Martina ci mostra lo scontrino, per un totale di 124$. All'interno di questa spesa, oltre ai prodotti che abbiamo citato all'inizio, rientrano anche prodotti come patatine, pasta, biscotti, farina, pesto e capperi. Tutto questo per la bellezza di 124$.