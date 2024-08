Mangia la pizza più famosa di New York poi svela il prezzo incredibile: vale solo per una fetta

Una giovane italiana mangia la pizza più famosa di new York: il prezzo è inaspettato ma ecco quello che si cela nel locale che ha fatto la storia della città. Un viaggio nei piaceri della Grande Mela con Ilenia, che da ormai diversi anni vive a Chicago e trasmette dall'America tutte le sue avventure.

È uno dei crucci più grandi per gli italiani che vivono nella Grande Mela. Stiamo parlando della pizza: è vero, ormai con la globalizzazione anche in America sono arrivati maestri pizzaioli che riescono a rendere al meglio la tonda partenopea ma non basta. Già, perché oggi è forse proprio quell'atmosfera delle radici a rendere la pizza un gioiello tutto italiano. Chiedere a Ilenia, che da diversi anni ormai vive a Chicago e si sposta da un capo all'altro del Paese per raccontarne gli aspetti più iconici.

Ilenia mangia la pizza più famosa di New York: ecco il suo parere

La giovane ha deciso di entrare in un locale che, tra tutti, ha fatto un po' la storia della città. Già, perché qui ha lavorato l'attore Tobei Maguire quando era Spider Man. Esattamente, Ilenia è entrata nella iconica pizzeria del film. Per coloro che volessero raggiungerla, sappiate che è a due passi da Times Square e si raggiunge prendendo proprio la fermata della metro omonima.

All'interno c'erano anche le fotografie che ricordavano le imprese del film, con alcune scene che hanno fatto la storia del cinema. Ma ora era il tempo di passare al piatto forte, ovvero il cibo. La tiktoker, dopo aver fatto la fila, ha deciso che fosse giunto il momento di iniziare ad assaggiare la tonda americana.

Non tutta la pizza, sia chiaro: già, perché a New York per pizza non si intende la classica napoletana, bensì una pizza dal raggio molto più ampio. Aumenta la circonferenza e anche il prezzo. Per una fetta di pizza, la slice, sono necessari dai 4 ai 6 dollari in base al gusto.

I sapori a disposizione

Ci sono, a tal proposito, due soluzioni intramontabili: stiamo parlando della margherita (spesso arricchita da doppio formaggio) e la pepperoni. Che, al contrario di quello che si possa pensare, non mette assieme salsa di pomodoro e peperoni, bensì il salame piccante. È un gusto che ricorda molto da vicino il nostro tarallo con il finocchietto, per intenderci. Un gusto da provare che siamo sicuri metterà d'accordo tutti.