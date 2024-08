Gatto guarda le olimpiadi di ginnastica: quello che fa davanti alla tv durante le parallele è incredibile

Un video irriverente è stato intercettato oggi e vede come protagonista un piccolo gatto che guarda le olimpiadi alla tv: quello che fa appena vede l'atleta è incredibile. Il filmato caricato sulla piattaforma X ha fatto incetta di interazioni. Tutti i dettagli.

Le Olimpiadi sono la manifestazione più grande del mondo. Ancor prima di Mondiali di calcio ed Europei, infatti, le Olimpiadi Moderne presero vita nel lontano 1896. Quale miglior sede per i giochi, poi, se non Atene? E così nacque la rassegna, che riprendeva il senso e lo spirito dei giochi antichi, quando in occasione della rassegna si fermavano guerre e conflitti. Oggi sono seguitissime, con la Rai in Italia che si è aggiudicata tutte le discipline che verranno trasmesse fino a quando il sipario non verrà calato anche su Parigi 2024.

Il video del gatto che guarda le Olimpiadi in tv: quello che fa con la ginnastica è tutto da ridere

Ma c'è qualcuno che invece non vorrebbe mai che finissero. Come tutti noi, d'altronde, che ci aspettiamo sempre grandi cose dai nostri atleti. Ma in questo caso non stiamo parlando dei tifosi, bensì di un tenerissimo gattino che guarda la tv in compagnia dei suoi padroni. Ma cosa fa questo tenero micio? Andiamolo a scoprire.

Such a great spotter 👏 pic.twitter.com/OkwTKpSiT1 — Posts Of Cats (@PostsOfCats) July 30, 2024

Il gattino sembra addirittura il più appassionato di tutti. Ma in che modo? Già, perché sembra che anche il felino si sia appassionato particolarmente a Parigi 2024. Al punto che si è messo in prima fila per assistere alle gare, proprio davanti al televisore per cercare di non perdersi neanche un momento.

Ma cosa accade al piccolo gattino quando assiste alla gara di ginnastica? In quel caso potrebbe appassionarsi a tal punto da consigliare al ragazzo in pedana le mosse da mettere in pratica per ottenere il massimo punteggio. E così, durante l'esibizione di uno degli atleti in gara, il gatto inizia a muovere le zampe in maniera buffissima, tanto da scatenare le risate dei padroni e l'ilarità generale.

Video buffissimo

Chissà poi come sarà andata l'esibizione dell'atleta, che avrà voluto portare in alto i colori della sua Nazione. Ciò che sappiamo è che il tenero gattino che l'ha messa tutta, dal canto suo, per supportare l'impresa dell'uomo. Se poi si parla di video tenerissimi, ricordiamo quel gattino che prendeva il latte dal biberon nonostante fosse ormai cresciuto: ne abbiamo parlato in un articolo sul nostro portale.