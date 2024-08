Atleta sta per tagliare il traguardo, ma all'improvviso qualcuno lo supera: non è un essere umano

Proprio in questi giorni, si stanno tenendo le tanto chiacchierate Olimpiadi 2024. Tra le tante discipline che si tengono durante la manifestazione, la corsa è sicuramente una delle più frequentate. Quando un atleta sta per tagliare il traguardo, qualcuno lo supera in maniera a dir poco spettacolare: non si tratta, tuttavia, di un essere umano.

Le Olimpiadi sono la competizione sportiva più attesa. Durante questa manifestazione, sono l'élite dell'atletica può partecipare, in seguito a dure e incessanti gare di qualificazione. Nel video che possiamo vedere su questa pagina Instagram, dunque, possiamo vedere un video estratto da una delle corse più interessanti. Il protagonista parrebbe essere un Atleta corridore, ormai prossimo al tagliare il traguardo. Dietro di lui non c'è nessuno, la sua vittoria è praticamente imminente, finché non avviene qualcosa di davvero inatteso, fuori dal comune. Anche chi non è umano è in grado di stupire i campioni olimpionici.

Un atleta sta per tagliare il traguardo: ecco chi lo supera

Il video, ripreso e pubblicato su una qualsiasi pagina Instagram, ritrae dunque gli ultimi istanti di una corsa atletica. Il protagonista è appunto un corridore qualsiasi, il quale si accinge a concludere la competizione tagliando l'ambito traguardo. Da quanto si capisce dagli istanti iniziali, è stata una gara faticosa e complessa, che sta per essere ripagata nel migliore dei modi. Ad un certo punto, tuttavia, un'inattesa invasione di campo "ribalta" le sorti della competizione, quando qualcuno lo supera all'improvviso mostrando una capacità inaudita. Si tratta di un gatto selvatico, che si inserisce sulla pista staccando l'atleta.

Una scena incredibilmente divertente, che mostra un gatto selvatico uscito da chissà dove inserirsi in pista, superare di gran lunga l'atleta corridore e tagliare persino il traguardo prima di lui. A rendere la testimonianza ancora più divertente ed epica, ci pensano poi la regia e la telecronaca, che si focalizzano proprio su questo assurdo momento. Il telecronista, infatti, esordisce scherzando, dicendo "per fortuna quel gatto non partecipa ad ogni competizione", mentre la regia riprende proprio gli istanti in cui il gatto taglia il traguardo, trasmettendo anche i frame al rallentatore.

Si tratta di una scena davvero unica nel suo genere, spettacolare e probabilmente irripetibile nella storia delle Olimpiadi. Ovviamente parliamo di un momento iconico ed ilare, che in un periodo così incerto e particolarmente ricco di tensioni, riscalda il cuore e rilassa la mente.