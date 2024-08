Pan cotto, la ricetta per recuperare il pane raffermo mai vista prima: non potrai farne a meno

Ecco una ricetta per recuperare il pane duro e raffermo: golosa e colorata, è l'ideale per una cena senza fronzoli. Questi sono il procedimento e i passaggi chiave di Cristian, food creator che si è dato da fare ai fornelli. Ecco la sua creazione: il pan cotto. Tutti i dettagli.

Se avete del pane raffermo nei mobili della vostra cucina non gettate tutto nella spazzatura. Già, perché si può reinventare attraverso ricette facili e gustose che non vi costeranno particolare fatica (e soldi). Tra le altre, probabilmente, quella più consociuta è rappresentata dalle polpette, che sfruttano proprio il pane raffermo per la loro golosità.

Una ricetta per recuperare il pane raffermo davvero unica: è il pan cotto di Cristian

Quella di cui vi vogliamo parlare oggi, però, è una ricetta super golosa che invece della carne macinata sfrutta le verdure e i piaceri della tavola. Stiamo parlando del pan cotto, ideato da Cristian (è winwar094 su Instagram), il quale ha messo assieme pochi e golosi ingredienti per una ricetta davvero unica.

Stiamo parlando del pan cotto, che necessita di nove materie prime di facile reperibilità. Sono da annotare pane raffermo, pomodori ciliegini, un peperone, una cipolla, dell'olio, sale, basilico, un uovo e del parmigiano. Allacciamo il grembiule e partiamo. Per prima cosa sbollentare il pane raffermo in acqua bollente per un quarto d'ora. Scolatelo e mettetelo da parte. Ponete dell'olio in pentola, unite cipolla e pomodorini e mettete sul fuoco.

Dopo dieci minuti aggiungete il peperone tagliato non troppo grossolanamente, lasciate cuocere per 20 minuti aggiungendo un goccio d’acqua a metà cottura. Sommate un uovo sbattuto, aggiustate di sale e spegnete il fuoco. Lasciate raffreddare per 5 minuti.

Il gran finale

A questo punto mettete il pane in una ciotola capiente e versateci sopra il sughetto. Il cerchio si chiude poi con il formaggio. Una ricetta golosa che vi sazierà nei momenti cruciali della giornata. Ecco come riutilizzare al meglio il pane raffermo, ma ci sono una sfilza infinita di ricette dove è possibile utilizzarlo. Oltre alle polpette e al pan cotto, infatti, in particolare in Sicilia, il pane raffermo è utilizzato per la pasta c'anciove e ca muddica (dove la muddica è proprio la mollica del pane raffermo). È un piatto che ha la sua materia prima nelle acciughe: una vera delizia. Per chi invece vuole mangiare la vera cucina romana, c'è l'ultima leccornia dello chef Max Mariola.