Cane ha paura di nuotare in piscina: quello che fa suo fratello maggiore è un gesto unico

Il regno animale è in grado di stupirci costantemente, anche nei momenti più semplici e tranquilli di una giornata qualsiasi. Quando un cane ha paura di nuotare in piscina, suo fratello maggiore trova un modo interessante di aiutarlo a superare questa paura. Sarà davvero un gesto d'amore, o una divertente marachella?

Quando gli animali si trovano in situazioni particolari, anche molto lontane dalla propria perfetta posizione di comfort, sono in grado di comportarsi in maniera spesso inattesa. Si dà il caso che, il reel di Instagram che possiamo vedere in questa occasione, sia proprio una di quelle situazioni. All'interno di questo video, infatti, i protagonisti sono due cani, due fratelli per la precisione. Il primo è in palese difficoltà, mentre il secondo cerca di dare una mano. La prospettiva del video, tuttavia, ci fornisce qualche informazione in più, accendendo un dubbio: il comportamento buffo del cane si manifesta come forma di aiuto o come marachella nei confronti del più piccolo?

Cane ha paura di nuotare: ecco cosa fa il fratello maggiore

Analizzando il video pubblicato su Instagram, dunque, la scena che si palesa ai nostri occhi è molto divertente. I protagonisti, come già detto, sono due giovani cani, i quali stanno passando dei divertenti momenti in piscina. Il primo dei due cani è piuttosto tranquillo, mentre il secondo manifesta qualche difficoltà nel nuotare tranquillamente. A questo punto, si accende il vivo del reel, che mostra come il cane più grande e sicuro cerchi di aiutare il fratello minore a superare la propria paura. Questi si pone dunque al di sotto del fratello, fornendogli un appoggio sicuro dal quale nuotare.

A questo punto del video, tuttavia, si aggiungono delle informazioni interessanti, che potrebbero trasformare un atto di apparente aiuto in una marachella bella e buona. Dopo aver inquadrato questa scena, infatti, il punto di vista principale sposta l'attenzione poco più in là, sempre all'interno della piscina. Qui ci è possibile notare una pallina, che galleggia tutta sola sul pelo dell'acqua. Connettendo le due cose, quindi, la soluzione appare molto semplice: il primo cane non sta avendo difficoltà a nuotare, ma a raggiungere la pallina, proprio perché il fratello si sta frapponendo fra lui ed il gioco.

Il cane non sta quindi aiutando il fratello, ma gli sta impedendo di raggiungere la pallina. Questo è comunque un grande momento significativo, che ci mostra come anche i cani possano manifestare sensazioni di scherzo e di sfida, proprio come fanno gli umani con marachelle di questo tipo.