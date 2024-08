Prepara lo spaghetto alle vongole più cremoso di sempre: c'è un segreto nascosto

La cucina è una delle cose migliori che ci potessero mai capitare. Saper cucinare bene è una dote di molti, ma perfezionata da pochi. Per fortuna ci sono food Influencer come lo chef Meschini, che oggi prepara lo spaghetto alle vongole più cremoso di sempre. Quale sarà il suo segreto?

La cucina è il mezzo migliore che abbiamo non solo, banalmente, per nutrirci, ma anche per sperimentare e realizzare piatti incredibili con ingredienti molto semplici. Gli spaghetti alle vongole sono uno dei piatti più amati della tradizione italiane, anche se questo non significa certo che si tratti di un piatto semplice da realizzare. Come ci mostra lo chef Meschini, tuttavia, preparare uno spaghetto alle vongole cremoso non è affatto un'impresa complessa, e basta seguire i metodi giusti per ottenere dei risultati concreti e funzionali rispetto alla causa. I segreti del cibo sono tanti, e solo chi li conosce è in grado di ottenere il massimo: scopriamo di più.

Lo spaghetto alle vongole più cremoso: ecco come

Il video è dunque un reel di cucina, il cui scopo è spiegare all'utente come realizzare un piatto come questo in maniera facile e veloce. Per ottenere la cremosità auspicata, infatti, sono diversi i passaggi che bisogna seguire, i quali vengono appunto mostrati dallo chef. Per cominciare, quindi, si parte da un buon soffritto, con olio, aglio e gambi di prezzemolo. Contemporaneamente, sarà fondamentale spurgare le vongole con acqua e sale, battendole leggermente su un piano per maggiore sicurezza. Completato il soffritto, vanno aggiunte le vongole. Quando queste ultime cominceranno ad aprirsi, andranno rimosse dalla padella immediatamente, in maniera tale da lasciarle belle cremose all'interno.

Fatto ciò, lo chef procede calando una buona pasta, uno spaghettone XXL. In base al tempo di cottura, stimato sui 16 minuti, lo chef decide di svolgere 6 minuti di cottura nell'acqua classica, mentre gli altri 10 saranno completati nella padella con il soffritto. Nel momento in cui si comincia a risottare la pasta nella padella con il soffritto, l'acqua deve rimanere sempre sul filo della pasta. Trascorsi 8 minuti, lo chef aggiunge le vongole, aggiungendo premezzolino tritato a fiamma spenta, dando una bella mescolata.

Utilizzare la fiamma spenta è proprio il segreto della crema: si genererà uno spaghetto cremoso ed incredibilmente invitante, il quale emanerà un profumo sfizioso ed un rumore che stuzzicherà l'acquolina dell'utente. Impiattare e servire con tantissimo amore, come la cucina comanda.