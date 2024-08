Fiction Rai, Miriam Leone torna a settembre con una serie da pelle d'oca: con lei anche un'attore amatissimo

Se avete amato Miriam Leone nella trilogia di Diabolik o in Marilyn ha gli occhi neri (al fianco di Stefano Accorsi) allora non perdete la fiction Rai in palinsesto a settembre. L'attrice sarà al fianco di un uomo molto amato del settore: ecco di chi si tratta.

Ne ha fatto di strada Miriam Leone. E ancora tanta ne ha da compiere. Divenuta popolare con la vittoria di Miss Italia nel 2008, si è rapidamente affermata come conduttrice televisiva (Uno Mattina), intraprendendo poi la carriera di attrice, dove ha fatto incetta di premi. Gli amanti della giovane, adesso, potranno ammirarla in una veste tutta nuova: ecco la fiction Rai che stavate aspettando.

Miriam Leone sarà Giulia ne I Leoni di Sicilia, la fiction Rai in onda a settembre

Stiamo parlando de I Leoni di Sicilia, una fiction particolarmente bella che invita a riflettere su diversi temi, soprattutto in orbita Mezzogiorno. Prima di andarli a raccontare, però, vogliamo focalizzarci sul cast che va a comporre il lavoro, disponibile già su Disney+ per chi non ha voglia di aspettare ancora alcune settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ IT (@disneyplusit)

Già, perché a partire da martedì 17 settembre il lavoro andrà in onda su Rai 1. Una piacevole scoperta e un buon inizio di nuova stagione: qualche giorno prima, esattamente il 12, sarà la volta di una serie che ricorda molto le avventure del commissario Montalbano. Ecco di quale si tratta. Intanto, i fans di Miriam Leone non vedono l'ora di tornare ad ammirarla sul piccolo schermo con I Leoni di Sicilia.

Al suo fianco, poi, ci sarà un attore amatissimo: stiamo parlando di Michele Riondino, che sarà tra i protagonisti (assieme all'attrice) della serie tv. A proposito proprio di Montalbano: Riondino veste i panni del commissario più amato della tv nel prequel che racconta le vicende di un Montalbano agli albori.

La trama della serie tv

Ma di cosa parla I Leoni di Sicilia? Il lavoro è ambientato nella metropoli siciliana di Palermo, dove han luogo le vicende della famiglia Florio, in particolare di Vincenzo e Giulia (Miriam e Michele sono marito e moglie). La fiction è ambientata nell’Ottocento, quando la famiglia dei Florio stava cercando spazio nel contesto economico dell'isola. Alimentata da un bruciante desiderio di riscatto, l'ambizione di Vincenzo è di essere trattato da pari dai veri potenti di Palermo, ovvero i nobili. Per questo cerca moglie e si innamora follemente di Giulia, che sarà la sua coscienza per una serie di scelte. Per sapere come andrà a finire non resta che attendere martedì 17 settembre.