Fa il bagno tra gli antichi resti dei romani poi svela dove si trova: un vero paradiso senza tempo

Incredibile il luogo che hanno scoperto due travel creator: qui si fa il bagno tra gli antichi resti romani. Una pausa di piacere rigenerante in un borgo davvero unico. Ci troviamo in Umbria ma per i dettagli è meglio accomodarsi e concludere la lettura.

Chi, almeno una volta, non si è trovato a fare un tuffo nella storia. Un modo di dire che, più volte, ci è stato ripetuto da insegnanti e compagni di banco, per intendere quel calarsi in epoche remote: da Napoleone all'Impero Ottomano, passando per i Vichinghi e le Piramidi. Come dimenticare, poi, i Gladiatori. Parliamo di quei guerrieri che combattono nell'arena del Colosseo. Atmosfere uniche che oggi è possibile rivivere attraverso un luogo unico nel suo genere. Ecco di quale stiamo parlando.

Il borgo dove si fa il bagno tra gli antichi resti romani: siamo in Umbria

A portare alla luce e far riscoprire questo posto davvero incantevole ci sono Stefania e Fabio di travelife, account Instagram dal lungo seguito. La coppia è seguita, infatti, con passione da oltre 260.000 fedelissimi di viaggi, che aspettando di conoscere sempre dritte nuove e sfiziose in materiale travel. Se amate questa tipologia di consigli, eccone uno che fa al caso vostro. Ma cosa hanno scoperto questa volta i due?

Si tratta di un luogo davvero magico e insolito, dove è possibile fare un tuffo letteralmente nella storia. È la sorgente della Morica e l'annesso cantiere navale romano sommerso. Qui si può fare il bagno tra gli antichi resti romani che emergono sotto ai vostri piedi. Una vista davvero sui generis alla quale non si è abituati e che strizzerà l'occhio alle cartoline più belle del nostro Paese. Ma come ci si arriva? Per prima cosa è importante raggiungere la località Stifone vicino Narni (provincia di Terni che molti ricorderanno per il parallelo con il film de Le Cronache di Narnia).

"Il parcheggio è sulla strada ed i posti non sono molti", sottolinea il creator. "Di fronte a Stifone c’è una piccola collinetta, puoi tentare li o proseguire verso Narni per qualche centinaio di metri e parcheggiare lungo la strada", ribadisce. A questo punto, attraversa il paesino di Stifone e raggiungi la biglietteria.⁣

I prezzi e il cibo tipico

Il prezzo del biglietto è di appena 5 euro a persona e gli ingressi sono suddivisi in fasce orarie ben distinte. In ogni caso, avete a disposizione un range di tre ore per godere del mare cristallino immergendovi letteralmente nella storia. "Se non hai portato pranzo al sacco, ti consiglio di raggiungere i locali della zona", sottolineano Stefania e Fabio. "Noi abbiamo mangiato della buonissima chitarrina al tartufo, ma puoi trovare altri piatti tipici che, a dire della gente del luogo, sono molto buoni", chiosano. Insomma, non resta che impostare il navigatore e partire alla volta dei sapori umbri più genuini e alle viste incantate di questo territorio.