Scopre il borgo più bello del Lazio a un passo dal mare: mix tra storia e natura incredibile

C'è un borgo nel Lazio ad appena due ore da Roma dove natura, gusto e storia si fondo per dar vita a sensazioni uniche: qui dimora un mare unico. Ecco di quale realtà stiamo parlando: fascino senza tempo di una meta sottovalutata. I dettagli.

Siete alla ricerca di una meta lontano dai soliti circuiti turistici, che vi regali e offra una prospettiva nuova sulle cose ma da un punto di vista storico e naturalistico. Allora, se le premesse sono queste, abbiamo la meta che fa davvero al caso vostro. Stiamo parlando di Gaeta, dove potrete riscoprire la bellezza del viaggio. Ecco quello che c'è da sapere per non perdere nulla del borgo.

Il borgo del Lazio dal mare unico: dalla montagna spaccata ai piaceri della tavola

Stiamo parlando di Gaeta, un borgo davvero incredibile dove si fondono storia, natura e vivacità culturale. Il rifugio storico di papa Pio IX è molto di più di questo, a partire proprio dalla storia. Già, perché qui si trovano panorami incantevoli e siti storici di gran pregio. È il caso, ad esempio, del tempio di San Francesco.

"È uno dei monumenti più belli del borgo", afferma la creator Elisa, che con il suo compagno Simone ha raggiunto questa destinazione unica nel suo genere e ha caricato un contenuto video sul proprio canale TikTok. Dal proprio profilo i travel creator aggiornano proprio su tutte le novità in materia di viaggi.

Ma le sorprese a Gaeta non sono certo finite. Ci sono spiagge bianche davvero uniche, che si stagliano per diverse centinaia di metri: fare il bagno qui è davvero una bella scoperta. Si può inoltre passeggiare per la caratteristica via Indipendenza, dove tra vicoli e viuzze secolari ci si immerge nella storia audace del Lazio. C'è poi da considerare anche l'aspetto food del borgo, mai secondario. A caratterizzarlo è la tiella, una sorta di pizza coperta con ripieni gustosissimi. Il più buono? Provate quello con la scarola, non ve ne pentirete.

La montagna spaccata

Che cosa si può vedere più a Gaeta? C'è la montagna spaccata, che secondo la leggenda è sorta a seguito della morte di Gesù. Il percorso si snoda per una lunghezza di quattro chilometri e mezzo e si compie in circa tre ore di cammino. Insomma, preparatevi a un bel viaggio a piedi da fare in compagnia delle persone più care. Oggi l'ingresso, per la montagna spaccata, è gratuito, anche se è possibile fare una piccola offerta libera. Ne abbiamo parlato, più nel dettaglio, nel nostro approfondimento dedicato. Non perdere, già che sei qui, anche una visita alla Grotta del Turco.