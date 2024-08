Cane ha paura di entrare in casa dai suoi padroni: il motivo è davvero struggente

Un comportamento davvero bizzarro quello di questo cane, che ha paura di entrare in casa: ecco il motivo, spiegato nella descrizione del filmato in questione. I commenti degli utenti che vivono una situazione analoga: "Io faccio così". Ecco tutti i dettagli.

Ecco una piccola storia di cuore e rivincita. Il protagonista è un simpatico e vivace cagnolino, che si trova a fare i conti con una situazione molto bizzarra. Ha da poco cambiato casa e padroni e deve abituarsi ben presto alle nuove abitudini dei suoi umani preferiti. C'è però un'abitudine che i precedenti proprietari non gli hanno mai concesso: ecco di cosa si tratta.

Il cane che ha paura di entrare in casa: i vecchi padroni non lo permettevano

E così, il cagnolino, un meticcio di mezza taglia, sembra impaurito. Già, perché nel filmato in questione, caricato sulla piattaforma social Instagram, si vede il quadrupede restare all'uscio, nonostante l'invito dei nuovi umani del suo cuore di entrare in casa. Nel video, in particolare, non sfugge un dettaglio.

Il cagnolino, all'inizio, sembra non voler entrare e anzi fa addirittura retromarcia, impaurito quasi dalla possibile reazione dei padroni. Poi, addirittura, su invito degli stessi, sembra volersi avvicinare e alza la zampa davanti alla porta. Quasi a rompere uno schermo invisibile che lo divide dagli affetti.

A questo punto, il cagnolino, su insistenza dei padroni (che gli pongono sulla schiena una coperta forse per tenerlo a riparo dal freddo esterno) entra dentro. Inizia finalmente a entrare, molto lentamente: sta iniziando a capire che ha conquistato la fiducia dei nuovi padroni e può fare capolino all'interno dell'appartamento. Alla fine il cagnolino, inizialmente spaventato, si fida dei suoi nuovi umani preferiti e si trasferisce all'interno della casa.

Una situazione analoga a molti

Quella appena raccontata, però, sembra una situazione tutt'altro che rara. Ma le reazioni non sono sempre positive: "Le mie stanno fuori come entrano dentro fanno pipi ed io non le faccio entrare", scrive un utente. Un modo che i quadrupedi usano per marcare il territorio. "Io invece le lascio libere di fare quelle che vogliono non le punisco non le sgrido e mi metto fuori con loro e stanno vicino a me", scrive un altro. Insomma, ognuno ha il proprio modo per crescere un cagnolino.