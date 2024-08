Campania, Matteo Paolillo sulla costa più affascinante di tutte: è a picco sul mare cristallino

L'Italia è uno dei luoghi più affascinanti in assoluto dove passare le proprie vacanze ed i propri momenti di relax. Non a caso, tantissime star internazionali e non, scelgono proprio le coste Italiane per trascorrere le proprie vacanze, proprio come ha fatto Matteo Paolillo. La star indiscussa di Mare Fuori ha deciso di passare le vacanze sulla costa più affascinante di tutte, a picco sul mare cristallino.

L'Italia è ricca di borghi, grotte, anfratti e coste tutti da scoprire, luoghi armoniosi ed unici dove passare dei bellissimi momenti di relax insieme alle proprie persone care. Anche Matteo Paolillo la pensa così: invece di recarsi all'estero scegliendo una delle tante mete tipiche europee, ha preferito rimanere nella sua bella Campania, approcciando la costa del Cilento. Un luogo unico, a picco su un mare cristallino tanto da sembrare quasi caraibico, come testimoniano proprio gli ultimissimi post pubblicati dall'attore sul suo profilo Instagram. Scopriamo quindi le coste del Cilento insieme a Matteo, cercando di capire i punti cardine della bellezza cilentina.

Matteo Paolillo in vacanza in Cilento

L'ultimo post pubblicato su Instagram da Matteo Paolillo è dunque la testimonianza migliore che possiamo analizzare per comprendere gli obiettivi di questa incredibile vacanza. Ci troviamo appunto sulla costa del Cilento, dove l'attore ha passato delle vacanze tipiche in barca. Attraverso un carosello di 5 immagini, dunque, Matteo ci mostra spesso il mare campano, prima con uno scatto poetico in bianco e nero, e poi con diverse altre foto che lo ritraggono nei suoi vivi colori cristallini. Un mare che invoglia a riposarsi, a consumare del buon cibo ed a divertirsi con le proprie persone care. Un paio di foto infatti ritraggono la sua compagnia di amici, mentre altre mostrano i suoi pasti colorati e ricchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Paolillo (@matteopaolilloofficial)

Un posto molto semplice e incredibilmente panoramico, com'è possibile notare, ma che rimane comunque particolarmente carico di significato. Il carosello, infatti, si conclude con una foto al tramonto, la quale ritrae un vecchio casolare di campagna dove è possibile intravedere le foglie ed i rami di un ulivo. Un'ambientazione che racconta di casa, di famiglia e di passione, un po' come tutto il Cilento.

Il Cilento: storia, natura e tradizione

Il Cilento è una regione geografica e culturale Italiana, situata nella parte meridionale della Campania. Si tratta di una zona conosciuta principalmente per le sue coste pittoresche lungo il Mar Tirreno, le quali si avvicinano a luoghi principalmente turistici come Palinuro e Marina di Camerota. L'entroterra è caratterizzato da paesaggi montuosi e colline, con pittoreschi borghi antichi come Castellabate e Velia. Oltre ad essere un luogo turistico, tuttavia, il Cilento è famoso per la sua storia, e per il patrimonio culturale che contiene e le tradizioni culinarie che ospita.

La dieta mediterranea tipica di questo luogo, ad esempio, è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. Una gran parte del territorio fa parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ossia un'area protetta che ospita una biodiversità eccezionale.