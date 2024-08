Mangia al ristorante di Antonino Cannavacciuolo poi svela il prezzo: "C'è una cosa che non mi è piaciuta"

Quando si parla di cucina, in Italia, si parla di una vera e propria istituzione. Tra i tanti grandi chef che hanno fatto la storia della cucina moderna in Italia, Antonino Cannavacciuolo è sicuramente uno dei più famosi, con diversi ristoranti sparsi per il paese. Oggi scopriamo come si mangia proprio dal gigante buono della cucina, grazie ad un video pubblicato su Tik Tok.

A darci questa interessantissima testimonianza è l'influencer Sara Zhou, che ha deciso di provare proprio il ristorante di Cannavacciuolo per comprendere a fondo come si mangia in un locale con una stella Michelin. Situato a Novara, questo bistrot raccoglie la cucina dello chef in diverse tipologie di menù, a costi diversi, permettendo così di testare la cucina di alto livello praticamente a qualunque tipologia di utente. Ben oltre il classico spaghetto alle vongole, dunque, in quanto si parla di un vero e proprio viaggio di sapori che coinvolge arte, spettacolarità e gusto. Vediamo dunque come funziona il menù scelto dalla ragazza e quali sono le portate principali.

Come si mangia al ristorante di Antonino Cannavacciuolo?

Attraverso questo video pubblicato su Tik Tok, Sara ci mostra dunque la sua esperienza al Bistrot di Novara, appartenente proprio allo chef Cannavacciuolo. Il menù che viene testato è quello noto come "Sipario", con un costo di 110€. Si tratta di un menù di degustazione completo, che parte con antipasti di benvenuto e prosegue in maniera tradizionale. Sara risulta essere molto critica, dicendo che il servizio generale sia un po' da migliorare. Il pranzo procede dunque con antipasti come la trota salmonata, piatto particolare che non è stato molto apprezzato, e le capesante con rapa rossa e scalogni. Queste sono state giudicate come "delicate", apprezzate.

Il pranzo continua dunque con il primo, un risotto, che Sara però non ha assaggiato in quanto allergica. Insieme al risotto, tuttavia, sono state portate anche delle tagliatelle, che sono state particolarmente apprezzate dalla ragazza. In base alla sua esperienza, comunque, l'influencer spiega allo spettatore che il suo piatto preferito di tutta la degustazione sono stati i ravioli verdi di braciole. Come secondo piatto, i commensali hanno potuto assaggiare un buon petto d'anatra, guarnito con lamponi.

Come conclusione dell'intera degustazione, si passa ai pre-dessert e dessert. Il primo era un tortino frizzante, il quale appunto ha caratterizzato l'esperienza di degustazione con la capacità di frizzare in bocca. A questo segue il dolce vero e proprio, ossia una fragola servita con kefir. A questi due sono seguiti dei post-dessert, come la coda d'aragosta, considerata come il punto forte.