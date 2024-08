Stasera in tv, Enrico Brignano e Panariello in una commedia divertentissima: impossibile non ridere

Questa sera in tv torna una commedia divertentissima, una delle più belle appartenenti al cinema comico recente. Enrico Brignano e Panariello realizzarono questa pellicola nell'ormai fu 2010. Questa sera torna in chiaro disponibile alla visione, per un'ora e mezza di divertimento assicurato.

Dopo un'intera giornata di lavoro ed impegni faticosissimi, specie sotto il sole torrido di questo 1° Agosto, la sera diventa il momento perfetto per godersi un po' di relax in famiglia. Guardare un bella commedia comica tutta all'Italiana è la soluzione perfetta per distrarsi dalle difficoltà della quotidianità, e per passare un po' di tempo in piena spensieratezza. Anche voi state cercando quindi un film da guardare stasera per staccare un po' la mente dai pensieri? Sono tante le commedie italiane da ridere, ma stasera in TV ci sono Enrico Brignano e Panariello, con una delle loro migliori commedie.

Enrico Brignano e Panariello in "Sharm El Sheik - Un'estate indimenticabile"

Questa sera in TV torna quindi "Sharm El Sheik - Un'estate indimenticabile". Si tratta di una commedia Italiana che racconta le vicissitudini di Claudia e Paolo, una coppia di fidanzati. Questi decidono insieme di andare in vacanza a Sharm El Sheik, alla ricerca di un po' di relax e di svago dalla quotidianità asfissiante. Durante il soggiorno a Sharm, Paolo ha l'obiettivo di salvare la sua carriera di fotografo, mentre Claudia si trova spesso coinvolta in eventi comici ed imprevisti particolari, anche se il suo obiettivo era il semplice relax da vacanza all'estero. Durante l'intero film, dunque, i due si ritroveranno a fronteggiare incontri bizzarri, situazioni particolari ed avvenimenti assurdi, per un'ora e mezza di risate assicurate.

Una commedia semplice e dai toni scherzosi e divertenti, guidata dalla regia di Ugo Fabrizio Giordani. Nel cast ritornano dunque Enrico Brignano e Panariello, insieme ad attori come Laura Torrisi, Michela Quattrociocche, Cecilia Dazzi, Elena Russo, Sergio Mu'Ñiz, Maurizio Casagrande, Fioretta Mari e Walter Santillo.

Dove vedere il film

All'interno di questa commedia scopriremo come gli eventi assurdi raccontati metteranno alla prova il rapporto di Paolo e Claudia, i quali interagiranno con tutti i personaggi raccontati durante le vicende. Interessati a vedere questa divertente commedia? Sappiate che il film sarà messo in onda a partire dalle 21:15 su Rete 4.