Crema miracolosa contro punture di insetti: la ricetta segreta di Benedetta Rossi è tutta al naturale

Benedetta Rossi ci mostra, in uno dei suoi più recenti reel, una ricetta molto particolare ma al contempo semplice per realizzare una crema miracolosa contro punture di insetti. Una pomata a base di olio di iperico, la cui ricetta è stata approfondita precedentemente sempre sul suo canale. Pronti a lenire la pelle con una pomata fatta in casa?

L'estate è una stagione molto amata per tantissimi motivi. Tuttavia, una delle problematiche che infastidiscono la maggior parte delle persone sono le punture di insetto e le scottature. Si tratta di eventi che accadono nella quotidianità, ovviamente, ma che sanno essere davvero particolarmente fastidiose, specie per le persone che hanno una bassa tolleranza. All'interno di questo suo nuovo reel, quindi, Benedetta ci mostra una ricetta semplice per preparare una crema miracolosa contro punture di insetti e scottature, la quale può quindi essere fondamentale per chi cerca prodotti salutari e completamente green.

Crema miracolosa contro punture di insetti: ecco come farla

Come abbiamo già detto in apertura, l'ingrediente principale di questa pomata è l'olio di iperico, conosciuto anche come olio di San Giovanni. Attraverso questo speciale olio, è possibile preparare una pomata lenitiva per la pelle, utile appunto per scottature e punture. Per cominciare a preparare questa pomata, si comincia pesando 50 grammi di olio di Iperico. In un'altra ciotola, sarà importante pesare anche 50 grammi di cera d'api. A questo punto, questi due ingredienti vanno uniti, e scaldati a bagnomaria con lo scopo di far sciogliere proprio la cera d'api. Sarà perciò importante mescolare finché non si otterrà un composto unico.

Completato lo scioglimento, Benedetta spegne il fuoco, ed aggiunge qualche goccia di olio essenziale di Lavanda. Aggiunte le gocce, il composto intero va trasferito all'interno di vasetti. A questo punto della preparazione, sarà fondamentale lasciare che la crema si solidifichi da sola, processo per il quale saranno necessari almeno 15 minuti. Dopo la solidificazione, la crema può considerarsi ufficialmente pronta, con un periodo di conservazione che arriva anche fino a un paio d'anni. La pomata di iperico è perfetta per trattare dunque punture di insetto, scottature e pelle irritata, grazie proprio alle mille proprietà dell'olio incluso nella formula.

Le proprietà tipiche dell'olio di iperico

L'olio di iperico, ingrediente principale di questa ricetta, è estratto principalmente dall'iperico, o erba di San Giovanni. Si tratta di un estratto noto per le sue proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e persino antidepressive. Viene comunemente utilizzato per trattare ferite, scottature e disturbi dell'umore. Ha effetti lenitivi sulla pelle e può contribuire a migliorare l'aspetto di cicatrici e smagliature.