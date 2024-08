Cucciolo non vuole che la sua padrona si svegli e fa di tutto per impedirlo: il motivo è tenerissimo

È incredibile fino a che punto può spingersi l'amore di un cucciolo verso la propria padrona: questo cane non vuole che si svegli ma resti con lui nel letto tutto il giorno. Il video tenerissimo ha conquistato il mondo dei social: andiamo a scoprire quello che si cela.

Fino a che punto può spingersi l'amore dei nostri fidati animali domestici? Lo andiamo a scoprire attraverso un video, caricato sulla piattaforma Instagram da una giovane utente. La donna ha registrato alcuni secondi prima del presunto risveglio: ecco cosa fa il cagnolino. La reazione del quadrupede allo stimolo è incredibile.

Il cucciolo non vuole che la padrona vada a lavoro: fa di tutto affinché non si svegli

Il protagonista del video è, a punto, un quadrupede, di piccola taglia. Stiamo parlando di un meticcio, che riposa a guardia della sua padroncina sul letto. Se volete vedere quanto crescono alcuni di questi teneroni, potete approfittare del nostro approfondimento. A un certo punto, però, accade l'inatteso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Informazione | Educazione | News (@commovente)

Già, perché il dolce cagnolino ascolta un suono che non gli piacerà. È infatti suonata la sveglia e la sua padrona deve abbandonare il cucciolo per andare a lavoro. Una scelta che sicuramente il piccolo cagnolino non apprezzerà. A quel punto, allora, decide di fare una scelta. Si poggia con entrambe le zampe sulla sveglia per provare a chiudere e spegnere quello stimolo.

La cosa più buffa è che le sue zampette erano riuscite a zittire quel fastidioso rumore che proveniva dal cellulare della padroncina. I suoi sforzi, però, risultavano vani. Già, perché la padroncina in realtà era già sveglia e vigile, a registrare l'inedita scena con il telefono. Siamo convinti, però, che il sabato o la domenica farà compagnia al suo bellissimo cucciolo qualche minuto in più.

I commenti degli utenti

A quanti è capitato di vedere una reazione così? Tanti, tantissimi, a giudicare da quello che si legge sui social. "Voi ridete ma una mattina il mio gatto davvero mi ha spenta la sveglia.. morale della favola ho finto la malattia e son rimasto a casa", scrive ormai divertito un utente. Secondo altri, la reazione del cagnolino sarebbe stata dettata da altri motivi: "Era semplicemente incuriosito dal suono però è carino lo stesso", scrive. Qualsiasi sia la causa che ha scatenato il cagnolino, però, la reazione del cucciolo è davvero unica. Vogliamo credere che abbia agito così per non far andare via la sua padroncina.