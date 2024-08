Puglia, itinerario spettacolare per visitare i luoghi più belli: sembra di essere in Grecia

I luoghi più belli della Puglia riemergono grazie a un video pubblicato su Instagram che mostra l'anima audace della regione. Sembra di essere in Grecia ma è invece lo Stivale del nostro Paese. Tutti i dettagli in video caricato sulla piattaforma Instagram dagli esperti travel creator.

Quali sono i luoghi più belli e speciali del nostro Paese? Difficile stilare una classifica, tanto è ricco di colori e atmosfere uniche l'Italia. In particolare al sud, dove tra la Campania, la Sicilia e la Puglia ci si immerge nell'anima più vera del territorio. Molte di queste zone oggi sono ancora poco conosciute: è il caso dell'oasi naturale del parco del Cilento. Anche la Puglia, però, vanta posti di rara bellezza. Li hanno riscoperti Stefania e Fabio di Travelife, che hanno condiviso l'esperienza in un contenuto video postato sul proprio profilo.

L'itinerario ideale alla scoperta dei luoghi più belli della Puglia: ecco quali sono

La coppia ha fatto un vero e proprio itinerario, per vivere a pieno la bellezza di questa meravigliosa regione, definita come la più bella del mondo intero. "Si parte da un paese spettacolare in cima a una scogliera", afferma il creator. I suoi colori ricordano davvero da vicino gli incanti delle isole greche ma siamo in Italia. Stiamo parlando del borgo di Peschici, che con le sue viuzze e le casette colorate ricorda gli incanti dell'Egeo.

A 20 km, poi, c'è il paese dell'amore, con panorami mozzafiato, vicoli caratteristici e vicino alle più belle spiagge della zona. Stiamo parlando di Vieste, con la sua iconica scalinata per coppie. Poco distante c'è anche la spiaggia di Portonuovo con la sua caratteristica isola.

"Più a sud poi trovi l'arco naturale di Baia San Felice", sottolineano i creator mentre mostrano panorami suggestivi immersi nell'azzurro. Proseguendo, poi, trovi l'incantevole Baia di Campi e la stupenda scogliera di Vignanotica e i faraglioni di Baia delle Zagare.

Gli incanti del Gargano

I territori sopra citati fanno parte del Gargano in Puglia, un'area davvero caratteristica che mette assieme emozioni e tantissimi colori tipici di tante altre zone del Mediterraneo. Fare capolino qui non è mai una scelta azzardata: già, perché qui dimorano i tratti tipici delle aree del vecchio continente (come la Grecia) che affacciano sul mare.