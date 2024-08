Fiction Mediaset, Alessandra Mastronardi diventa una spia dei servizi segreti: tutte le anticipazioni

Al via le riprese di una fiction con protagonista Alessandra Mastronardi: l'attrice è una spia dei servizi segreti. Ecco le anticipazioni che conosciamo e tutti i dettagli di un lavoro lungo e prezioso. L'annuncio di Mediaset fa impazzire i fans dell'attrice.

Il progetto era in cantiere già da tempo ma adesso è stata posata anche la prima pietra. Stiamo parlando de La Regola del Gioco, la nuova fiction che vede protagonista Alessandra Mastronardi. Ma di cosa parla il lavoro in questione? Se volete scoprirlo non potete perdervi il nostro approfondimento dedicato in questo articolo. L'attrice dunque mette in tal senso la parola fine a una sua eventuale partecipazione a I Cesaroni 7.

Alessandra Mastronardi è una spia dei servizi segreti nella nuova fiction targata Mediaset

In questi anni l'attrice, partita con il ruolo di Eva Cudicini proprio nella serie tv che ha segnato una generazione ovvero i Cesaroni, si è fatta apprezzare per una serie di lavori davvero unici e anche complessi da fare. È il caso del film dedicato a Carla Fracci, in cui l'attrice veste proprio i panni dell'immortale ballerina italiana.

È di queste ore, però, l'annuncio di una fiction tutta nuova in orbita Mediaset. Stiamo parlando de La Regola del Gioco, in cui figura come protagonista proprio Alessandra Mastronardi. Nelle ultime ore è stato dato il via alle riprese: ciò va a confermare, a pochi mesi dal set de I Cesaroni, che l'attrice non ci sarà.

Ma di cosa parla al nuova fiction? Alessandra Mastronardi sarà Daria, donna dall'animo tormentato e profondo. A segnarla, nella trama che è possibile leggere dalla descrizione del video, la perdita dei genitori e non solo. Sul suo cammino si stagliano il gioco d'azzardo (con il poker su tutti) e alcuni guai con la legge, che verranno raccontati più avanti. A un certo punto, però, le carte si rimescolano.

L'incredibile rivelazione

Già, perché Daria, donna scaltra e dall'intuito infallibile, inizierà a collaborare con i servizi segreti. Un viaggio che la porterà a ritrovare niente di meno che il padre. Le riprese sono partite questa settimana e andranno avanti per diversi mesi tra le città di Torino e Roma. Nel cast potrebbe esserci anche un altro volto de I Cesaroni: stiamo parlando di Max Tortora. Non resta che attendere per capire cosa ci aspetta da una fiction particolarmente attesa, che vedrà la Mastronardi in una veste del tutto nuova.