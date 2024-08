Visita il giardino preferito della Regina Elisabetta a Londra: ci sono piante che arrivano da tutto il mondo

Una giovane influencer apre le porte social a un luogo davvero magico: si tratta del giardino preferito della Regina Elisabetta a Londra. Non si fa fatica a capire il motivo: ecco le ninfee e piante provenienti da tutto il mondo. Tutti i dettagli.

Ci sono una serie di luoghi destinati a entrare, per un motivo o per un altro, nel cuore di una persona. Succede perché si riconnettono sensazioni ed emozioni di tempi remoti ma anche perché si legano a figure davvero iconiche della storia. È il caso, per esempio, della Regina Elisabetta: la donna più amata della storia inglese amava tantissimo Kew Gardens, dove dimorano piante provenienti da tutto il mondo.

Kew Gardens, il giardino preferito dalla Regina Elisabetta: è un luogo dal fascino senza tempo

Ad aprire idealmente le porte di questo luogo poco conosciuto oltre i confini britannici sono gli esperti di londoniscalling, che dal proprio profilo pubblicano una serie di contenuti molto interessanti sulla capitale d'oltremanica. Tra questi figura sicuramente il video che mostra il giardino preferito della Regina Elisabetta.

@mylondoncorner Benvenuti nei giardini più belli di Londra 🍃✨ I Kew Gardens un paradiso botanico con una collezione impressionante di piante provenienti da tutto il mondo 🌎 Le attrazioni da non perdere all’interno sono: 1. Palm House 🌴 Un’iconica serra vittoriana che ospita una straordinaria collezione di piante tropicali provenienti da ogni angolo del globo. 2. Temperate House 🪴 La più grande serra vittoriana del mondo, dove è possibile ammirare piante rare e in via di estinzione provenienti dalle zone temperate. 3. Treetop Walkway 🌳 Una passerella elevata che offre una prospettiva unica sulla chioma degli alberi, regalando viste spettacolari sul giardino e oltre. 4. Kew Palace 👑 Una residenza reale storica, piccolo ma ricco di fascino, dove si possono esplorare gli appartamenti privati della famiglia reale. 5. Great Pagoda 🏯 Una magnifica pagoda di dieci piani, costruita nel 1762, da cui si gode una vista panoramica mozzafiato sui giardini. 6. Queen Charlotte’s Cottage 🏡 Un pittoresco cottage utilizzato dalla regina Charlotte come rifugio di campagna, immerso in un idilliaco giardino boschivo. 7. Waterlily House 🪷 Una serra ottocentesca che ospita spettacolari ninfee giganti e altre piante acquatiche esotiche, creando un’atmosfera magica e rilassante. I Kew Gardens non sono solo un luogo di bellezza naturale, ma anche un centro di ricerca scientifica e conservazione. Un’esperienza imperdibile per gli amanti della natura, della botanica e della storia! 💚 Costo del biglietto: £20💰 Continua a seguire @mylondoncorner per contenuti su Londra e il Regno Unito ogni giorno! 🇬🇧 I biglietti sono acquistabili sul nostro sito www.mylondoncorner.com 🌿 #kewgardens #mylondoncorner #kew #kewgardenslondon #giardinidilondra #londra #london #londra2024 #parco #parchi #perteee #perte #regnounito #inghilterra #londra🇬🇧 #londra❤️ #viaggio #viaggi ♬ Codex - Joel Sunny

Gli esperti creator si trovano a Kew Gardens, giardino di Londra tra i più amati per la incredibile varietà di piante che qui dimorano. È qui che si possono ammirare le maestose serre di epoca vittoriana. Le illustra proprio la giovane, che ne parla davvero bene: "È il caso della Palm House o della Temperate House, che ospitano una straordinaria varietà di flora esotica", precisa la creator.

Imperdibile punto di attrazione qui presente è il Treetop Walkway, che garantisce una vista senza pari sulla zona e gli alberi secolari che qui dimorano. "Se soffrite di vertigini come me, però, evitate e non fate come me", sottolinea la creator. C'è poi il Kew Palace, residenza estiva reale del Diciassettesimo secolo con i suoi bellissimi giardini.

Le altre attrazioni

Saranno finite le cose da vedere. Macché, siamo solo all'inizio. "Visitata anche la Great Pagoda, una straordinaria struttura dalla chiara ispirazione orientale di circa 10 piani", sottolinea la giovane. E poi, ancora, immerso nei boschi troverete il Queen Charlotte's Cottage, un pittoresco rifugio immerso nel verde: è il luogo preferito niente di meno che dalla Regina Elisabetta per i suoi picnic. Per chiudere il cerchio c'è la Waterlily House, famosa per le sue affascinanti ninfe tropicali giganti. Questi giardini non solo solo un luogo incredibile di bellezza naturale, ma anche un centro di ricerca scientifica all'avanguardia. Se non conoscevate questo posto a Londra adesso avete una meta davvero imperdibile da visitare. Per chi ama i viaggi, inoltre, c'è una destinazione da non perdere in Europa: costa pochissimo.