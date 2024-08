Bassotto aspetta con ansia il padrone: la sua reazione quando lo vede è un vero colpo al cuore

Ecco un video tenerissimo che abbiamo intercettato sui social: protagonista è un bassotto, che aspetta con ansia il padrone che torna dal lavoro. La reazione quando lo vede arrivare è davvero dolcissima. Ecco il contesto dove prende forma questa storia. I dettagli.

Se c'è ancora chi dubita del fatto che il cane sia il migliore amico dell'uomo, bene dopo aver visto questo video si metterà l'anima in pace. Il perché è presto spiegato: nessun animale riesce a trasmettere questo amore per il proprio essere umano preferito così come ci riescono questi amabili quadrupedi. La storia che vi raccontiamo oggi prende forma proprio entro questa cornice interpretativa.

Il bassotto aspetta il padrone che torna da lavoro e lo riabbraccia: il filmato è dolcissimo

Il filmato in questione vede come protagonista un dolce bassotto, che in braccio alla donna che se ne prende cura attende con ansia un momento molto particolare. Stiamo parlando del ritorno a casa dopo il lavoro del suo amato padrone. Come si evince dagli occhi, il cagnolino è emozionato perché sa che quando la padrona lo porta fuori il suo amato umano è di ritorno a casa.

Qualche istante più tardi, infatti, quando l'auto è rientrata, il cagnolino corre e impazzisce di gioia: percorre diversi metri a folle velocità, prima che il padrone apre la portiera della macchina e si lascia coccolare da quel pelosetto così innamorato di lui. Una scena davvero dolcissima, che prosegue con l'uomo che finalmente, dopo una giornata super faticosa, può riabbracciare il suo bassotto.

Alla fine il bassotto, dopo alcuni minuti di eccitazione, sembra calmarsi: la sua gioia non è certo esaurita ma la sorpresa di rivedere ancora il suo padrone si è attenuata. Dev'essere il ritorno a casa più bello per l'uomo, che può godere di un amore incondizionato da parte del suo cagnolino.

Le avventure di Sanny

Il bassotto è particolarmente conosciuto nel mondo social con il nome di Sanny. Lo osannano decine di migliaia di persone ogni giorno, che attendono video o contenuti che lo ritraggono per poter vedere la dolcezza e le reazioni di un cagnolino entrato nel cuore di tutti. "Ma quale è l'umano che ti fa queste feste? Che trema quando ti vede? Che ti ama così? Solo loro possono", si legge in uno dei commenti che accompagnano il filmato in questione. "Mi avete fatto piangere, sono commossa, qualcosa di meraviglioso", si legge in un altro commento. Insomma, Sanny mette davvero d'accordo tutti. Ecco invece un cane super geloso del suo padrone: quello che fa è incredibile.