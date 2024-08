Rai Play: film capolavoro tra emozione e risate con Giallini e Alessandro Gassmann

Su Rai Play è uscito un film da non perdere per tutta la famiglia: si tratta di una commedia con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. La trama (senza spoiler) e i dettagli di un lavoro da non perdere su Rai Play.

La piattaforma di streaming targata Rai si conferma fonte di grande intrattenimento. Da un lato qui confluiscono quei film che ognuno di noi vorrebbe vedere in momenti diversi della giornata: magari la serie del cuore, che la sera prima non è stato possibile seguire. Ma anche grandi esclusive, che rendono Rai Play un portale molto interessante. Oggi vi sveliamo un film particolarmente amato che vi piacerà: nel cast ci sono due nomi importantissimi.

Se Dio Vuole, su Rai Play il film di Giallini e Gassmann dalla trama avvincente

Ma di quale film stiamo parlando? Il lavoro in questione è Se Dio Vuole, una pellicola davvero molto interessante che mette assieme sacro e profano in uno sfondo tipico da commedia all'italiana. Nel cast ci sono attori di primo piano come Marco Giallini (Perfetti Sconosciuti ma non solo) e Alessandro Gassmann (Dante Balestra in Un Professore).

Quelli elencati sono, ovviamente, solo alcuni dei più importanti successo di due attori particolarmente amati del nostro palcoscenico. Ma di cosa parla Se Dio Vuole? La trama è avvincente e molto ben fatta. Tommaso (Marco Giallini) è un importante cardiochirurgo sposato con Carla (è Laura Morante). La coppia ha due figli: Bianca (Ilaria Spada) e Andrea (Enrico Oetiker). Contro la volontà paterna, Bianca, donna superficiale, ha sposato Gianni (è Edoardo Pesce), un agente immobiliare. Andrea, invece, è un brillante studente di medicina, che sembra essere destinato a percorrere la carriera del padre.

Il ragazzo, però, pare cambiato e, mentre in famiglia si sospetta la sua omosessualità, decide di spiazzare tutti. Ma cosa confesserà? Lo scoprirete su Rai Play, dove è possibile assistere all'opera quando lo si vuole gratuitamente. Un bel servizio che piacerà sicuramente ai tanti che ogni giorno fruiscono di questa imperdibile proposta.

Lo scontro tra Tommaso e don Pietro

A tenere banco nella parte centrale del film è lo scontro tra Tommaso e don Pietro, che vede Gassmann vestire i panni dell'uomo di chiesa. Un bel confronto che non è certo inedito: sono davvero tantissimi i film in cui Gassman e Giallini hanno lavorato insieme nel corso degli anni. Citiamo, ad esempio, Tutta colpa di Freud, come anche Beata Ignoranza. Nel mezzo, Non ci resta che il Crimine e Ritorno al Crimine. Una coppia rodata sempre bella da vedere. Chi ama le grandi commedie non può non leggere la trama di un classico con Massimo Boldi: ecco di quale film si tratta.