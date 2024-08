Scopre l'isola europea con il clima migliore al mondo: un vero paradiso incantato tutto l'anno

Qual è l'isola europea migliore da visitare tutto l'anno? Ecco la risposta, grazie all'approfondimento dei creator Cristina e Andrea di Borghingordi. Nel loro ultimo contenuto ci mostrano le tante attività da fare in questo paradiso dal clima ideale per dodici mesi l'anno.

Quest'anno hai deciso che non partirai in estate. Tante, troppe le spese da sostenere per una settimana di relax e piacere in un angolo d'Europa. L'inflazione galoppante fa il resto, con costi davvero elevati che si traducono in inevitabili rinunce. Se questa è la tua situazione, allora abbiamo una proposta che può fare al caso tuo. Già, perché la destinazione di cui vi parliamo oggi può essere visitata davvero tutto l'anno.

L'isola europea con il clima migliore è Tenerife: puoi andarci tutto l'anno

Stiamo parlando della perla delle Canarie, ovvero Tenerife. In quest'isola si può godere di un sole e un clima da impazzire 300 giorni l'anno. "Qui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi", precisano i creator. Se dunque volete abbattere i costi ma godere a pieno dei piaceri dell'estate, Tenerife in bassa stagione può essere una proposta altamente valida. Ma cosa rende unica questa meta?

Si parte con le infinite spiagge: ce ne sono davvero di tutti i tipi, adatte a ogni esigenza e i prezzi (soprattutto a settembre) sono inferiori. "Una volta qui, non perdetevi la meravigliosa Spiaggia d’oro di Las Teresitas", precisano i creator. C'è poi da considerare le tantissime attività che si possono svolgere: come, ad esempio, il surf, con istruttori qualificati. Si possono fare tantissime visite, tra le altre quelle alle zone naturali più interessanti. Ci sono, ad esempio, il Parco Nazionale del Teide, con salita in funivia sul punto più alto. "Rimarrete incantati dalle strade panoramiche e dalla natura selvaggia".

Ma quanto costa Tenerife? Le cifre sono più o meno molto simili a quelle di altre località turistiche. "A livello di costi sono rimasta piacevolmente sorpresa", precisa Cristina. "La benzina costa pochissimo, bar e ristorante nella media (circa 20€ a persona), lettini e ombrellini circa 15€ al giorno", chiosa. Insomma, non una meta costosa.

La destinazione ideale

Questi e altri sono i motivi che rendono Tenerife una destinazione da sogno tutto l'anno. Non resta, dunque, che prenotare per non perdersi questi panorami da sogno. Se ami le destinazioni più incredibili, non puoi lasciarti sfuggire la montagna spaccata nel Lazio: l'ingresso è gratuito.