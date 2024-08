Oroscopo del weekend, tutte le previsioni dei segni: grandi sorprese in amore

Il primo fine settimana di agosto porta in dote una serie di interessanti novità: andiamole a scoprire con l'oroscopo del weekend e le previsioni legate all'amore. Ci sono particolari da scoprire per quanto riguarda questo aspetto: ecco quali. Tutti i dettagli.

Sarà un primo weekend di agosto all'insegna dell'amore e delle novità. Sono diverse, infatti, le sfaccettature con cui si coloreranno le giornate del 3 e 4 agosto. Novità importanti sono attese sul fronte dell'amore: Cupido, infatti, sta scoccando le prime frecce in vista di un autunno che si preannuncia davvero interessante. Andiamo a scoprire, segno per segno, cosa ci aspetta per il fine settimana.

Oroscopo del weekend, segni e previsioni: l'amore toccherà Toro e Leone

Ariete: se lo scorso fine settimana è stato molto positivo, cercate di cavalcare l'onda anche per i giorni del 3 e 4 agosto. Ci sono interessanti novità sul fronte lavoro.

Toro: i single avranno finalmente l'occasione che stavano aspettando da tempo. C'è infatti, qualcuno che busserà al vostro cuore.

Gemelli: il lavoro gira bene, l'amore un po' meno. Non è il vostro momento migliore ma questo non significa che le cose non possano cambiare da un momento all'altro. Sappiate leggere le situazioni.

Cancro: quello corrente è stato un mese positivo, mentre agosto non sarà propriamente tutto rose e fiori. L'amore gira bene.

Leone: il 4 agosto avrete una bella notizia dal lavoro, ma è il 3 il giorno da cerchiare sul calendario. L'amore, finalmente, busserà alla vostra porta.

Vergine: la donna che avete corteggiato a lungo vi lascerà un segnale inequivocabile.

Bene l'acquario, meno bene lo scorpione

Bilancia: siate più propositivi. È quello che vi manca per fare il grande salto. Non lasciate nulla di intentato al lavoro, potreste far arrabbiare qualcuno.

Scorpione: l'amore non vi arride. Prosegue, dunque, il vostro momento no. Abbiate pazienza, però, perché ad agosto può succedere davvero di tutto.

Sagittario: il lavoro dei vostri sogni, la donna della vostra vita, la fortuna non manca. Anche per questo fine settimana il sagittario si conferma il segno migliore.

Capricorno: l'uomo della vostra vita bussa finalmente alla vostra porta. È l'occasione migliore, non potete farvela sfuggire. Come comportarsi? Con naturalezza, ovviamente.

Acquario: l'amore è una costante nella vostra vita. Siete felici e lo sarete a lungo da questo punto di vista. Non dimenticate gli amici cari e i familiari: è tutto compreso nel vostro concetto di bene profondo. Il weekend si conferma foriero di notizie positive da questo punto di vista.

Pesci: non vi chiudete a riccio come fate sempre. Per il 3 e 4 agosto siate propositivi e apritevi alla vita. Bene l'amore, ancor meglio il lavoro.