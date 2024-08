Troppo caldo in estate? Fisico spiega come vestirsi per combatterlo e cosa evitare di indossare

Non sapete più come fare per combattere il caldo torrido dell'estate? Ecco come vestirsi, lo ha svelato un fisico. Illustrando in che modo si comporta il nostro organismo di fronte all'umidità e agli ambienti secchi. Oltre al colore, c'è anche un altro aspetto che tutti sottovalutano.

Siamo entrati nel vivo dell'estate. Il mese di agosto sarà contrassegnato in tutta Italia da temperature molto alte, col mercurio che toccherà facilmente quote superiori ai 35 gradi. E se ci si mette anche il sole cocente durante il giorno, ecco che diventa impossibile uscire di casa. Se non per andare al mare. Ma in che modo bisognerebbe vestirsi per tentare quantomeno di arginare il problema? Esistono tante dicerie comuni che vengono tramandate da generazioni. Finalmente però, un fisico è voluto intervenire sul tema. Spiegando i processi con i quali il nostro corpo tenta di mantenere stabile la temperatura interna e fornendo consigli su quali capi d'abbigliamento andrebbero scelti.

Come vestirsi col caldo: i consigli del fisico per l'estate

Il video è stato pubblicato su Instagram dalla pagina @lafisicachecipiace, una delle più apprezzate in assoluto poiché riesce a spiegare concetti complicati in formato "pop". Affrontando problemi di tutti i giorni e svelando curiosità utili e interessanti. In questo contenuto particolare, è stato affrontato il tema di questi giorni: come bisogna vestirsi col caldo dell'estate? Innanzitutto, è importante essere consci del fatto che il nostro corpo si rinfresca poiché cede calore al sudore. Così da farlo evaporare. Nelle giornate umide, l'aria che ci circonda è ricca di vapore acqueo, tanto da non riuscirne ad assorbire altro. Ecco perché diventa difficile espellere calore dal corpo, il che provoca l'insofferenza tipica della stagione. Il primo grande consiglio probabilmente lo conoscete già: bisogna preferire i capi chiari a quelli scuri. E quindi via di t-shirt bianche e camicie di lino color panna, evitando vestiti blu o neri.

Non solo colori: i due consigli che non conoscevate

Ma se la "regola non scritta" dei colori dei vestiti in estate è ormai conosciuta da tutti, la pagina ha voluto fornire altri due importanti consigli che potrebbero tornarvi utilissimi. Così da poter contrastare il caldo estivo senza problemi. Il primo: è utile prediligere vestiti larghi. Così che si venga a creare una sorta di camera d'aria, in grado di favorirne il flusso e alleggerire l'umidità corporea. E non solo, perché anche vestirsi con capi più spessi può tornare molto utile. Lo spessore fa infatti da isolamento termico, andando così ad assorbire il calore esterno. Sia nelle giornate particolarmente umide che in quelle secche, dove la presenza minore di vapore acqueo permette più facilmente di rendere la sudorazione efficace.