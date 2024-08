Elettra Lamborghini, weekend d'amore sul lago più suggestivo d'Italia: meta perfetta in estate

Sono tantissime le attrazioni turistiche che permettono all'Italia di divenire una delle mete più scelte per le vacanze dei VIP. Come possiamo vedere sul suo ultimo post Instagram, anche Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack hanno scelto il Bel Paese per un weekend romantico, scegliendo proprio il lago più suggestivo d'Italia.

Così come il Molise stupisce per la sua economicità, ci sono tantissime altre location che possono colpire gli occhi ed il cuore. Si dà il caso che il Lago di Como abbia incantato anche l'Artista, la quale ha deciso di immortalare i migliori momenti della propria vacanza con il marito e di postarli sul suo Instagram. Come darle torto, d'altronde: parliamo di un luogo unico nel suo genere, dove l'acqua cristallina si fonde alla purezza del cielo, regalando emozioni, relax e momenti di pura tranquillità, lontano dalla folla dei riflettori e dalla gente, cose a cui sia marito che moglie sono tremendamente abituati.

Elettra Lamborghini sul lago di Como con Afrojack

Il post su Instagram di Elettra si apre proprio con un'immagine che lascia poco spazio all'immaginazione. La primissima foto di questo carosello da 9 immagini ritrae un bel bacio tra i due, probabilmente a bordo di un'imbarcazione sul lago, di fronte ad una delle tante ville di lusso che costeggiano la zona. All'interno del carosello si susseguono tantissime altre situazioni ed immagini di coppia. Nella maggior parte dei casi, infatti, le foto stesse ritraggono i due in giro per la zona, come una semplice coppia felice che si gode una bella vacanza in famiglia. Non manca nemmeno il cagnolino dell'artista, ritratto in un paio di scatti.

Alcune immagini ritraggono dunque le belle forme architettoniche della terraferma, mentre molte altre mostrano l'acqua azzurra del lago, la quale sembra appena uscita da un dipinto o da una cartolina turistica. Le sensazioni che questo post restituisce, dunque, sono quelle di relax e freschezza, di aria pura, in quanto il contesto principale richiama proprio la necessità di staccare la spina dalla folla e di regalarsi qualche attimo di pace. Dalla città alla barca, appunto, questo post è l'emblema perfetto di come, anche artisti così famosi, necessitino del loro spiraglio di "normalità".

Le bellezze segrete del lago di Como

Il Lago di Como, incastonato tra le montagne del nord Italia, nasconda particolari bellezze segrete che incantano chi sa cercarle ed apprezzarle. Le piccole baie nascoste, accessibili solo in barca, offrono un rifugio di pace e natura incontaminata, un punto dove rilassarsi e dimenticare i problemi. I borghi pittoreschi, come Varenna e Bellagio, sono un vero e proprio tuffo nel passato, mentre i sentieri panoramici svelano vedute mozzafiato che sembrano dipinti. Un luogo dove la natura e la storia si fondono in un'armonia senza tempo, apprezzata da qualunque genere di persona.