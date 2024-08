Fa una crociera sul Nilo ma all'improvviso qualcuno si avvicina alla nave: "Mai vista una cosa del genere"

Avete mai sognato di fare una crociera sul Nilo? Si tratta di una delle esperienze più indimenticabili che ci siano, capace di regalare panorami mozzafiato ed un ricordo che rimarrà per sempre impresso nella mente. Nel bene e nel male. Un ragazzo ha testimoniato la sua esperienza, all'improvviso qualcuno si è avvicinato alla nave. Quello che è accaduto dopo ha dell'incredibile.

L'Egitto rimane una meta d'élite per quanto riguarda le vacanze. Si tratta di un luogo meraviglioso, ricco di cose da fare e di posti da scoprire. Dai mercati locali alle grandi città, passando per le piramidi e le località marittime. Ce n'è veramente per tutti i gusti, tanto che – ormai da diversi decenni – rappresenta la scelta preferita da milioni di turisti. Una delle attività proposte è la crociera sul Nilo. Un ragazzo ha deciso di farla e di testimoniare tutto sui suoi canali social. Nel video pubblicato su Instagram, succede qualcosa di inimmaginabile. Ad un certo punto, qualcuno si è avvicinato alla nave.

Crociera sul Nilo, venditori ambulanti si attaccano alla nave

Questo video pubblicato dal creator @jeremifra_travels è subito diventato virale, lasciando di stucco migliaia di persone. Mentre si trovava sulla nave da crociera e stava salpando sul Nilo, il ragazzo ha vissuto un'esperienza incredibile. Che sicuramente gli rimarrà impressa, tanto da averla voluta subito raccontare sui social con un contenuto dedicato. Ad un certo punto, qualcuno si attacca alla nave. Di chi si trattava? Di venditori ambulanti! Che solitamente si trovano sulle spiagge, per vendere ai turisti teli, braccialetti, cover del telefono e via dicendo. A quanto pare, non si è esenti dalle offerte neppure quando si è in nave. Come sottolineato dall'utente, sembra sia una pratica piuttosto comune. Visto quanto si sono dimostrati esperti. In qualche secondo sono riusciti a muovere la corda e ad attaccarsi alla struttura inferiore della nave, così da poter iniziare con le trattative. Sono stati immortalati a mostrare la mercanzia e a fare affari. C'è chi ha deciso di comprare, e il modo in cui l'affare è stato portato a termine è tutto da ridere. Con una mira precisissima, i venditori hanno lanciato l'oggetto direttamente a prua. Facendosi a loro volta lanciare i soldi, con grande successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCO GEREMIA 🌏 (@jeremifra_travels)

Nei commenti confermano: "È successo anche a noi, troppo divertente"

Non un caso singolo, a quanto pare. Nei commenti sotto al video, decine di utenti hanno confermato di aver vissuto la stessa cosa. "Ci ha troppo divertiti anche noi quando ci è successo. Perfino sul terrazzo della camera si aggrappavano, pur di venderti di tutto" scrive una ragazza, mentre c'è chi si chiede: "Ma come fanno?".