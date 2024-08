Cane accompagna gentilmente le anatre al loro stagno: il modo in cui lo fa è davvero impressionante

Quando gli animali interagiscono tra di loro, diventa difficile riuscire a prevedere correttamente cosa accadrà. Questa imprevidibilità è evidente in questo reel pubblicato su Instagram, dove un cane accompagna gentilmente le anatre al loro stagno, senza far loro del male.

I cani sono animali molto intelligenti, come sappiamo, e spesso anche molto empatici. Come ci è possibile vedere attraverso questo simpatico reel, dunque, l'animale in questione riesce ad empatizzare con la difficoltà degli anatroccoli, studiando così un piano per aiutarli a tornare nel loro habitat naturale. Quando i cani fanno qualcosa di umano, lo stesso essere umano si stupisce di tale avvenimento, dimenticando come gli animali siano comunque degli essere viventi, capaci di provare forti sentimenti ed emozioni complesse.

Cane accompagna gentilmente le anatre: ecco cosa succede

Questo reel su Instagram ha dunque dell'incredibile, se visto con una certa empatia. I protagonisti del video sono perciò un Border Collie ed una manciata di anatre, le quali si mostrano come perse all'interno dell'ambiente in cui si trovano. Chiaramente, sono lontane dal loro stagno, e stanno cercando una strada semplice per tornare all'ovile. Il cane, intuendo questa difficoltà, decide di dare una mano al gruppo di anatroccoli. Man mano che questi si muovono, infatti, lui si mette in mezzo interrompendo il loro cammino, e ridirezionando quindi la traiettoria di spostamento del gruppo.

Quest'azione di blocco e direzionamento viene perciò compiuta dal cane un paio di volte consequenziali, al fine appunto di permettere alle anatre di prendere la strada giusta per tornare al proprio posto. Dopo un paio di cambi di direzione, quindi, il cane riesce finalmente a direzionare correttamente il gruppetto di anatre, che riesce a raggiungere il proprio stagno indenne e in sicurezza. Al raggiungimento di questo traguardo, il cane si sdraia, ed osserva le anatre che entrano finalmente in acqua. Una storia semplice ed a lieto fine, che mostra come anche gli animali possano essere gentili tra loro.

La gentilezza tipica del Border Collie

Nonostante questa storia possa sembrare come assurda, in realtà c'è un elemento specifico che la rende possibile: la razza del cane nel video. Il Border Collie è un cane che infatti è noto per la sua natura gentile e affettuosa. È un cane estremamente intelligente e desideroso di compiacere, il ché lo rende particolarmente sensibile ai bisogni e alle emozioni delle persone e di altri animali, come abbiamo visto. La sua dolcezza si manifesta anche nel modo in cui interagisce con bambini e altri animali, mostrando una pazienza e una comprensione rare. Questa razza viene spesso associata al carattere di un amico leale e premuroso.