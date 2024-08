Rai, Benedetta Porcaroli nella fiction evento su Pascoli: al suo fianco l'attore più amato di Netflix

Quando si parla di cultura, in Italia, uno degli argomenti maggiori che saltano fuori riguarda principalmente la poesia Italiana. Non a caso, si è deciso di produrre un film esclusivo, da lanciare su Rai1, dedicato alla vita di Pascoli. Nel cast saranno presenti Benedetta Porcaroli (Baby) e Federico Cesari (Tutto Chiede Salvezza e Skam Italia).

Giovanni Pascoli è uno dei più grandi poeti e critici Italiani, vissuto nella seconda metà del 1800 e con una storia particolarmente travagliata, che lo hanno reso uno dei maggiori esponenti del movimenti decadente in Italia. Non è strano, dunque, che si sia pensato di produrre un film sulla sua vita, mettendo al centro del cast due star tutte italiane, note per serie giovanili di pregio. Benedetta Porcaroli torna quindi in televisione, al fianco di uno degli attori più amati di tutta Netflix. Una produzione molto diversa da I Leoni di Sicilia, ma che comunque propone un'importante riflessione sul ruolo della poesia a quel tempo.

Benedetta Porcaroli nel nuovo film su Pascoli

Nel corso degli anni, abbiamo imparato a conoscere Benedetta Porcaroli nella serie Baby. Con il più recente annuncio sui canali social della Rai, scopriamo che l'attrice parteciperà al film evento dedicato alla vita di Pascoli, uno dei grandi poeti di fine '800. Attraverso un post su X, infatti, ci viene svelato che l'attrice sarà la co-protagonista principale insieme a Federico Cesari, uno degli attori più amati del palinsesto Netflix. Quest'ultimo interpreterà Giovanni Pascoli nei momenti più importanti della sua vita, proponendo dunque allo spettatore uno spaccato preciso di ciò che è stata la sua produzione.

Ad oggi, quello che sappiamo è ancora molto poco rispetto a quello che ci si aspetterebbe di sapere. Il ruolo di Benedetta, ad esempio, è rimasto sconosciuto per diverso tempo, anche se adesso si hanno delle informazioni molto più precise a riguardo. Chi conosce un po' di storia, infatti, sa che nella vita di Pascoli hanno avuto una certa importanza le sue sorelle. Benedetta Porcaroli interpreterà proprio una di queste, Mariù, ossia la sorella che rimase al fianco del poeta fino alla sua morte. Sarà interessante vedere come interagiranno dunque i due attori nei rispettivi ruoli, e come sarà trasposto il rapporto focale che Giovanni Pascoli aveva con la sorellina.