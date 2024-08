Turista vegana va in vacanza in Grecia poi svela cosa ha mangiato: "È un vero paradiso"

Anche per quanto riguarda il cibo, la Grecia è una delle mete più gettonate di tutte quest'anno. Se avete in programma una vacanza ma siete preoccupati per cosa potrete mangiare, sappiate che è un vero paradiso. Lo ha confermato una turista vegana, che ha fatto vedere alcuni dei suoi piatti preferiti con un TikTok.

Con il mese di agosto che ha appena preso il via, ci si aspetta l'ennesimo boom di turisti in Grecia. Soprattutto gli italiani hanno ritrovato nella penisola ellenica un vero e proprio paradiso in cui passare le proprie ferie. Per via del mare cristallino, delle spiagge bianche ed incontaminate, dei tanti paesini caratteristici e del cibo. Su quest'ultimo punto, in particolare, ha deciso di soffermarsi una turista vegana che ci è andata in vacanza. Esistono diverse pietanze che sono gustosissime e sono perfette anche per chi non mangia carne, latticini e derivati. Dopo averne visti alcuni, morirete dalla voglia di andarci e di provare subito quest'esplosione di sapori in bocca.

Vacanza in Grecia: quali sono i cibi vegan più buoni

La tiktoker @erikavalbusa ha deciso di mostrare ai suoi follower cosa si può mangiare in vacanza in Grecia. Anche da vegani, la scelta è vastissima. Considerando le diverse pietanze tipiche della cucina del posto, ricche di ingredienti vegetali. Grazie ad un mix curato e che rispetta la tradizione, si riesce a raggiungere un sapore finale che è impeccabile. A partire dalla Pita, il famosissimo pane cotto in padella e poi condito con dell'ottimo olio greco. Molto apprezzati anche gli involtini di verdure, spesso accompagnati da salsine che danno un tocco in più. Rimanendo in tema, la turista vegana ha consigliato assolutamente la crema di melanzane. Molto leggera e vellutata, è perfetta per essere mangiata da sola o come accompagnamento. Ma la vera chicca è un'altra: il wrap con Falafel. Il mix perfetto lo si ha con la salsa all'humus, fresca e perfetta per il clima torrido estivo.

Insalate, Moussaka e Tzatziki: le specialità del posto

Ci sono anche tante altre pietanze tipiche della Grecia che dovete provare assolutamente se ci andrete in vacanza. A partire dalla Moussaka, uno sformato a base di melanzane, patate e sugo. Cotto in forno e gratinato, è probabilmente il piatto più famoso di tutto il Paese. Apprezzatissime anche le insalate chioriatiki, ossia la tipica insalata greca con pomodori rossi, cetrioli, olive, origano e feta. Infine la salsa Tzatziki, che si realizza con un mix di yogurt greco, cetrioli, olio d'oliva, aglio, menta, aneto e succo di limone. Fresco e versatile, si tratta di un condimento ideale per l'estate. Da accompagnare con verdure, antipasti e primi piatti a vostra scelta.