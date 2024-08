È in canoa e vede un gruppo di animali speciali avvicinarsi: dall'emozione non trattiene le lacrime

Ci sono alcune emozioni che rimangono per sempre, ricordi unici e legati a particolari momenti della propria vita. È quanto vissuto da questa ragazza, che si trovava in canoa e ha avuto modo di assistere ad un gruppo di animali speciali. Impossibile trattenere le lacrime, è una scena stupenda.

Il contatto con la natura può regalare emozioni indescrivibili. Che siano panorami o animali particolari, paesaggi nascosti o immersi nel verde. Esistono alcune esperienze in giro per il mondo che hanno un qualcosa di speciale, lo si sente nell'aria e già si è consapevoli che non succederà mai più. Una ragazza ha voluto pubblicare su Instagram un video, a testimoniare una sua giornata davvero unica. Si trovava in canoa insieme al suo ragazzo, quando ad un certo punto ha visto intorno a lei un gruppo di animali speciali. L'emozione è stata talmente forte che non è riuscita a trattenere le lacrime, sono immagini che colpiscono dritto al cuore.

Circondati dalle otarie: gli animali vicino alla canoa la fanno scoppiare in lacrime

Come fare per trattenere l'emozione di fronte ad uno spettacolo della natura di questo tipo? È praticamente impossibile. E lo dimostra questo video pubblicato da @sarabucefalo su Instagram, un reel che ha collezionato migliaia di like e commenti. Secondo quanto specificato nella didascalia, la creator si trovava a bordo della sua canoa ed è stata avvicinata da un gruppo di otarie. Ossia animali appartenenti alla famiglia dei mammiferi e adatti per la vita marittima. Di norma, gli esemplari adulti tendono subito a scappare non appena vedono altri esseri viventi. Anche perché nessuno dà loro del cibo. Discorso diverso invece per i piccoli, che piano piano si sono avvicinati al kayak per curiosità. Secondo i dati, ogni anno la femmina dà al mondo un piccolino. Ma solo il 50% di questi sopravvive, a causa della selezione naturale. Inutile dire come l'emozione sia stata incredibile e le lacrime siano arrivate di conseguenza. Ad un certo punto, circondata dalle otarie, anche uno stormo di uccelli ha deciso di fare loro compagnia. Per un contatto con la natura totale!

Emozione tra gli utenti: "Ho pianto anche io, vedendoti piangere"

L'emozione palpabile si è subito riversata anche nei commenti. Centinaia le persone che hanno potuto, nel loro piccolo, vivere tutto ciò che stava passando nella testa della creator in quel momento. "Vedere una persona sensibile che si commuove per le piccole cose, le gioie della vita, è una delle cose più belle. Mi sono commossa anche io a vedere la tua emozione" scrive una ragazza, e un'altra aggiunge: "Come ti capisco! Sono come te. Evviva noi frignoni. Evviva noi che l’amore lo sentiamo. E sentiamo il dolore, la rabbia, la disperazione, la felicità".