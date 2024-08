Fa la pizza con una piadina: la ricetta sotto l'ombrellone di Benedetta Parodi è tutta da copiare

Una ricetta sotto l'ombrellone che è perfetta per l'estate. Benedetta Parodi ha svelato sul suo profilo Instagram i procedimenti per realizzare una pizza con una piadina. Dal gusto intenso e deciso, si prepara in pochi minuti ed è l'ideale per qualsiasi situazione.

Le ricette estive sono un vero e proprio salvavita in determinate situazioni. Ora che il mese di agosto è iniziato, le temperature torride potrebbero far desistere dal mettersi ai fornelli per cucinare. Ed ecco dunque che impazzano insalate e piatti freschi. Ma chi l'ha detto che bisogna per forza rinunciare ai sapori forti e decisi? Benedetta Parodi ha deciso di venire incontro ai suoi follower, rivelando una ricetta speciale per realizzare la pizza con una piadina. Bastano pochi ingredienti e qualche minuto, avrete una pietanza da poter gustare comodamente in casa o sotto l'ombrellone. Sia come pasto principale, che come accompagnamento per un aperitivo in compagnia.

Pizza con la piadina: la ricetta segreta di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi può ormai venire considerata una influencer in tutti i sensi, grazie ad un utilizzo intelligente e curato che fa delle sue pagine social. Soprattutto su Instagram, dove pubblica ricette e consigli su cosa cucinare. Vista l'estate, la conduttrice di Bake Off Italia ha voluto svelare la sua personale pizza realizzata con una piadina. Molto semplice da preparare, richiede qualche ingrediente che potreste già avere in casa. E il risultato è assicurato, farà felici sia voi che i vostri ospiti. Per prima cosa, prendete una piadina e mettetela in padella, scaldandola al punto giusto in base alle vostre preferenze. Una volta pronta, mettetela in un piatto e tagliatela già in fette. Così da poter procedere con il condimento e completare la ricetta.

Come condire la pizza-piadina: tutti i passaggi da seguire

È giunto il momento di procedere con il condimento della pizza-piadina di Benedetta Parodi. Se volete seguire alla lettera la ricetta, dovete partire con la passata di pomodoro. Da mettere in maniera uniforme su tutta la superficie, aggiungendo un pizzico di sale. A questo punto, munitevi di burrata e aggiungetela – aiutandovi con un cucchiaio – su ogni fetta. Come fosse la mozzarella della pizza. Il consiglio è di aggiungere poi acciughe, prosciutto crudo, mortadella e granella di pistacchio. Ma, in questo caso, potete sbizzarrirvi come meglio credete, anche alternando i gusti sulle varie fette. Per concludere l'opera, aggiungete qualche foglia di basilico, pomodorini gialli e un ultimo filo d'olio. Avrete così concluso e sarete pronti per addentare la pizza fatta con la piadina. Il sapore ricorda molto quello del classico piatto partenopeo, con la leggerezza e la freschezza tipica della piada romagnola. Nulla di più semplice, è da provare subito!