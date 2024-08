Mozzarella alla pizzaiola, la ricetta di Max Mariola è una goduria: pronta con pochissimi ingredienti

I piatti semplici sono spesso la corretta modalità di cucinare, soprattutto quando si parla di piatti o ingredienti tipicamente Italiani. Uno di questi grandi piatti semplici è la mozzarella alla pizzaiola, un piatto tipico tutto Italiano che può essere la soluzione più giusta per un pasto semplice ma gustoso. Scopriamo la ricetta semplice grazie ad un reel di Max Mariola.

Cosa c'è di meglio di un buon spaghetto alle vongole o di una bella mozzarella succosa? Quella che scopriamo oggi con il reel di Max Mariola è una ricetta davvero molto semplice, la quale integra nella stessa formula pochi ma semplici ingredienti tutti Italiani. La mozzarella alla pizzaiola è uno di quei pasti unici, che sono in grado di cambiare e svoltare l'intero corso di una giornata, quando preparata bene. Parliamo di uno di quei piatti che include principalmente ingredienti comuni, spesso rimasti da altre preparazioni casalinghe, e dunque pensato per evitare sprechi e consumare comunque un pasto di alta qualità.

Mozzarella alla pizzaiola: ecco come fare

Max Mariola è uno dei più famosi food influencer presenti sul territorio Italiano. Grazie proprio ad uno dei suoi ultimi reel, scopriamo oggi quella che è la ricetta più semplice della mozzarella alla pizzaiola. Gli ingredienti, come abbiamo detto, sono pochi, semplici e reperibili all'interno di qualsiasi casa. Il video comincia proprio con la frase "never waste mozzarella", ossia "mai sprecare la mozzarella". Ecco dunque che la ricetta comincia con un po' d'olio buono in una pentola con dell'aglio. Dopo aver acceso il fuoco, Max schiaccia con le mani un po' di pomodori in scatola, e li inserisce nella padella con l'olio caldo, dopo aver rimosso l'aglio.

Quando il composto di olio e pomodori comincia a bollire, bisogna inserire un po' di sale e pepe nero, mescolando con delicatezza ed attenzione. Si passa perciò alla gestione della mozzarella. Questa dev'essere infatti tagliata a fettine, ed adagiata sui pomodori ancora sul fuoco. Dopo qualche secondo dall'inserimento della mozzarella, Max aggiunge anche qualche foglia di basilico, per profumare il piatto in sé. In seguito a qualche minuto di cottura, sarà possibile spegnere il fuoco.

Dopo aver spento la fiamma, la mozzarella si sarà sciolta ed amalgamata al composto di pomodori, realizzando quindi una crema filante al sapore di mozzarella e pomodori, proprio come se ci si trovasse davanti ad una pizza completa ed originale. Un piatto semplice, con pochi ingredienti ed una passione tutta Italiana.