Meta estiva sottovalutata al confine con l'Italia: mix di storia e mare turchese bellissimo

State cercando una meta estiva che sia comoda, economica e ricca di cose da fare? Allora ce n'è una che fa al caso vostro, si trova al confine con l'Italia e saprà offrirvi tutto ciò di cui avete bisogno. Tra grandi città, paesini nascosti, natura e mare cristallino, è un sogno ad occhi aperti.

Se ancora non avete deciso dove andare in vacanza, allora dovreste subito prendere in considerazione alcune località low cost e che ancora non sono diventate preda dei turisti. Così da poter pagare di meno, non trovarvi immersi nel trambusto della folla e – al tempo stesso – godere di uno spettacolo senza precedenti. C'è in particolare una perfetta meta estiva, che è stata mostrata da un'utente su TikTok, situata al confine con l'Italia. Rappresenta il mix perfetto di tutto, c'è storia, cultura, bellezze naturali, mare cristallino e molto altro. Vi innamorerete del cibo e dei servizi proposti, senza dover mettere eccessivamente mano al portafogli.

La meta estiva perfetta vicino all'Italia: di quale si tratta

A svelare questo piccolo angolo di paradiso ci ha pensato la pagina @torinesipelmondo su TikTok, con un video che ha fatto subito il boom di like e di commenti. La Slovenia potrebbe essere la meta estiva perfetta. Se cercate mare cristallino e cittadine coloratissime, è il posto giusto per voi. E non è finita qui, perché potreste ritagliarvi una giornata per visitare castelli e fortezze. I più famosi sono quelli di Celje e Predjama. E perché no, anche le città fiabesche e immerse nel nulla sono una chicca non da poco. Skoja Loka e Radovljica rappresentano le due chicche principali, due gioielli immersi in un Paese amatissimo. Non mancano le grandi città, ricche di monumenti e di luoghi di interesse, come Lubiana e Maribor. Infine natura, laghi, cascate, ponti sospesi nel vuoto, percorsi di trekking e molto altro. Il cibo vi lascerà senza parole e, durante la giornata, troverete numerosi distributori di acqua potabile, birra, uova e latte.

Quanto costa la vita in Slovenia

Se vi preoccupano i prezzi che potreste spendere per una vacanza in Slovenia, sappiate che la vita è molto economica. Sia per i mezzi di trasporto che per il cibo e l'alloggio. In media, un pranzo costa poco più di 10 euro e vi dà modo di godere di piatti tipici del posto. In alternativa, ci sono tantissime bancarelle di street food a prezzi persino più bassi. Se cercate un ristorante curato, magari con un calice di vino, il costo sale leggermente ma non supera i 20 euro. Molto famosi anche i dolci locali, come la tanto chiacchierata torta di Bled. In media, il prezzo è di 3 euro al massimo.