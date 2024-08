Fa colazione in un bar storico di Parigi poi svela quanto costa: "Qui c'è di tutto"

Nel campo della pasticceria i francesi sono dei veri numeri uno. Possono vantare una grandissima tradizione ed un numero infinito di creazioni tipiche che sono riusciti a conquistare i golosi di tutto il mondo. La varietà, insieme alla raffinatezza, è una delle caratteristiche che contraddistingue la pasticceria francese. Una ragazza italiana la ritrova anche nel bar storico di Parigi in cui è andata a fare colazione: ci ha trovato davvero di tutto!

Alle spalle dell’odierna proposta dolciaria francese ci sono secoli e secoli di ricette, nate dagli esperimenti più arditi oppure dagli incidenti culinari più impensabili, oltre che dalle ispirazioni provenienti dai paesi limitrofi. Oggi tutti conoscono i Macarons, le Madeleines, le Nonnette, i Croissant, la Saint Honoré e così via: l’elenco potrebbe proseguire ancora a lungo. Ma cosa si trova quando si va a fare colazione in un bar storico di Parigi?

Un passo indietro nel tempo con il bar storico di Parigi

Una risposta a questa domanda ce la fornisce sulle piattaforme dei social network Agnese Perrone, travel blogger che tramite TikTok fa conoscere ai suoi followers le bellezze del mondo che scopre ad ogni suo viaggio. Quando si trova nella capitale francese, Agnese sa che la migliore colazione di Parigi si può fare in un cafè del centro che si chiama Angelina, diventata ormai una tappa fissa ogni volta che la ragazza si trova da quelle parti.

Entrare in questo locale è come fare un salto indietro nel tempo: l’arredamento d’epoca che caratterizza la sala stupisce e affascina, ma conferisce all’ambiente un’atmosfera rilassata. Il servizio è puntuale ed impeccabile ed i prodotti sono di altissima qualità. L’unica pecca è che non è possibile prenotare il proprio posto, quindi quando si ha voglia di entrare in questo bar storico di Parigi bisogna armarsi di pazienza, fare la fila fuori dal locale ed aspettare il proprio turno.

Quanto costa fare colazione nella Capitale francese?

Dentro questo bar parigino ci si può trovare davvero qualsiasi tipologia di dolci. Dentro le vetrine si possono ammirare degli spettacolari Mont Blanc, dei coloratissimi Macarons, dei gustosissimi croissant appena sfornati e tanto altro ancora. Le torte, i pasticcini, le monoporzioni e le altre creazioni del laboratorio permettono ai clienti di sentire i sapori della tradizione parigina, e sono perfetti per la colazione e per qualsiasi momento della giornata.

Ma Agnese è li per fare colazione. Una volta entrata nel bar e dopo essersi accomodata ad un tavolo accanto ad un enorme specchio, la ragazza ha potuto gustarsi il primo pasto della giornata. Per mangiare un dolce monoporzione ed un croissant appena sfornato accompagnati da una bevanda calda, il prezzo medio si aggira intorno ai 20/25 euro. Non è il posto giusto per fare la colazione tutti i giorni, considerando che c’è da fare la fila e si spende parecchio, ma come esperienza da fare una volta ogni tanto è davvero consigliata.