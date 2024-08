Va dall'estetista a Dubai per una manicure e mostra lo scontrino: "Prezzo mai visto in Italia"

In generale, i prezzi a Dubai sono più alti rispetto a quelli italiani. Ma sarà così anche per la cura del proprio corpo? Una ragazza che vive lì ha deciso di registrare un TikTok in cui racconta la sua esperienza dall'estetista. Mostrando alla fine lo scontrino, per svelare il prezzo di manicure e pedicure in un centro dedicato.

Dubai è da anni sulla bocca di tutti. Se da un lato, col passare del tempo, è diventata la città preferita di milioni di persone, dall'altra c'è a chi proprio non piace. Per via del suo essere molto artificiale, del deserto che la circonda e delle regole stringenti. Un altro grande problema, soprattutto per gli italiani, è rappresentato dal prezzo medio. Che sia per fare la spesa, per sostenere i costi delle bollette, per lo svago e via dicendo. Vi siete mai chiesti quanto costa una manicure a Dubai? Una ragazza su TikTok ha voluto raccontare la sua giornata, mostrando il tipo di trattamento ricevuto e il costo finale che ha dovuto pagare. Con tanto di scontrino.

Estetista a Dubai: ecco quanto costa farsi una manicure

Residente nella metropoli degli Emirati Arabi Uniti, la tiktoker @saradizdari_com è solita raccontare aneddoti ed esperienze che vive ogni giorno. Ed è stato così anche questa volta. Con un video che è servito per spiegare nel dettaglio come funzionano i servizi di manicure e pedicure a Dubai. Inizialmente la si vede scendere con l'ascensore da casa propria per andare direttamente al centro commerciale. In soli due minuti, senza dover nemmeno uscire dal palazzo. Una volta giunta a destinazione, senza aver prenotato ha potuto sedersi per ricevere un trattamento sia di manicure che di pedicure. Le è stato servito un thè nell'attesa, prima che arrivasse una ragazza ad occuparsi delle mani. Con limatura e smalto rosso. Stesso discorso poi per i piedi. Alla fine, è arrivato il momento di pagare. Quanto avrà speso? Come si legge dallo scontrino, il costo per un servizio di questo tipo a Dubai è di circa 130 euro.

Il confronto con l'Italia: "Da noi costa molto meno"

Un prezzo elevato quello speso dalla ragazza per manicure e pedicure a Dubai. O almeno, questo è quanto confermato dagli utenti nei commenti. "In Italia costa molto meno. Io a Roma pago 35 euro per le mani e 25 per i piedi" "A Varese 50 euro per le mani e 35 euro per i piedi. In Spagna ancora meno: 35 euro per le mani e 25 euro per i piedi". Ma come per ogni cosa, anche il costo dell'estetista dipende da diversi fattori. Una ragazza ha svelato i prezzi di Milano: "Solo le mani ti costano dai 90 ai 120 euro, per la pedicure altri 50/60".