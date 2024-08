Anguria e ricotta salata, la nuova ricetta virale sui social arriva dalla Sicilia: all'assaggio è una vera sorpresa

A volte, la combinazione di sapori all'apparenza opposti è la scelta vincente. Dalla Sicilia, arriva una ricetta fresca e perfetta per l'estate. Sta diventando virale e tutti la vogliono provare. Cosa serve? Anguria e ricotta salata, per un'accoppiata pronta a fare scintille.

Sul web, ogni giorno spuntano nuove ricette gustose e tutte da provare. Grazie ad idee improvvise di cuochi e di amatori. Alla fine la cucina è proprio questo, un'arte che dà modo di esprimere tutta la propria fantasia e il proprio estro creativo. Per ottenere pietanze finali che possano regalare emozioni vere a chi le mangia. Sia rispettando la tradizione che sperimentando. In Sicilia, un uomo è diventato virale per una sua invenzione perfetta per l'estate. Anguria e ricotta salata, una combinazione di cui non sapevate di avere bisogno. Ma che, stando a quanto emerso, è una sorpresa per il palato.

Anguria e ricotta salata: la ricetta dell'estate è qui

Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram di @rockin_kitchen_sicily, gestita dal creator Fernando Massana. Sempre pronto a sperimentare coi sapori tipici della Sicilia, creando mix all'apparenza impossibili. Come quello di questa ricetta, che unisce la dolcezza dell'anguria al gusto deciso della ricotta salata. Ma quali sono i passaggi da seguire? È tutto molto semplice. Bisogna per prima cosa aprire l'anguria, togliere il guscio e tagliarla in pezzi. Delle dimensioni che si preferisce. A questo punto, prendete la ricotta salata e procedete col formare delle fettine. Che verranno poi appoggiate su un lato dell'anguria. Per concludere, limone Verdello e una fogliolina di menta. Visto l'entusiasmo della folla e del creator, bisogna crederci: può essere la ricetta perfetta dell'estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fernando Massana (@rockin_kitchen_sicily)

I follower al settimo cielo: "Sei un artista"

Una ricetta di questo tipo potrebbe essere parecchio divisiva. Soprattutto per la cultura italiana in fatto di cucina, sempre ancorata alle tradizioni e restia dal mischiare elementi diversi. Pensate al classico dibattito sulla pizza con l'ananas, per molti un sacrilegio e per altri un test riuscito. Anche per l'anguria con la ricotta salata, è stato lo stesso. Da un lato c'è chi lo ha definito un artista, dall'altro c'è chi è pronto alla critica. "Una ricetta del genere è fatta per impressionare i turisti, per gli italiani è un'eresia. Una buona ricotta deve essere dolce e senza sale, va mangiata fresca. E poi l'olio di limone copre ogni fragranza. Non fatevi fregare!". E infine una lunghissima serie di commenti in inglese, da parte di stranieri e turisti rimasti affascinati dalla bellezza di questo piatto. Che unisce colori vivaci ad un sapore che sa esattamente di estate.