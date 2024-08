Campania, 4 luoghi imperdibili in Cilento: un vero paradiso con sabbia bianca

Delle varie località turistiche che si possono trovare in Campania, una delle più rinomate è senza dubbio il Cilento. Soprattutto per gli amanti del relax e del mare cristallino. Ci sono in particolare 4 luoghi che sono assolutamente imperdibili: qui c'è un vero paradiso con sabbia bianca.

Il Cilento rappresenta una delle meraviglie della regione Campania. Situata nella provincia di Salerno, quest'area territoriale si estende per circa un centinaio di chilometri. All'interno del quale è possibile trovare spiagge meravigliose, scogliere, grotte scavate nella roccia e promontori a strapiombo sul mare. Un piccolo tesoro nascosto dell'Italia che merita di essere visitato e vissuto. Oggi parliamo in particolare di 4 luoghi che sono i più apprezzati dagli abitanti del posto. Se state cercando la sabbia bianca e il mare più pulito di tutti, allora non potete proprio non andarci. Prendete carta e penna, appuntatevi i loro nomi e fate le valigie: siete pronti per un viaggio da sogno!

Cilento, i 4 luoghi con il mare più belli in assoluto

A svelare questi 4 luoghi paradisiaci nel Cilento ci ha pensato la pagina Instagram @ilmioviaggioacamerota, specializzata proprio su tutte le meraviglie che si possono trovare partendo da Marina di Camerota. Il consiglio è di partire da Cala Monte di Luna, una splendida località raggiungibile in barca e che ha una struttura a semicerchio. Chiamata così perché, secondo la tradizione, è proprio da questo monte che si vede sorgere la luna guardando da Marina di Camerota. Imperdibile poi la Baia degli Infreschi, un'intera linea di costa che è costellata da spiagge nascoste e isolate. Che rendono l'intero ambiente particolarmente suggestivo e ideale per chi sta cercando del sano relax. Anch'essa è raggiungibile in barca, tramite una delle tante escursioni organizzate.

Grotta azzurra e Cala bianca: le ultime due attrazioni di Camerota

Per non perdervi nulla da quest'esperienza nel Cilento, ci sono altri due luoghi che non dovete segnarvi subito. La Grotta Azzurra è situata nei pressi di Cala Lanterna. Una vera e propria cavità, dove l'acqua è di un color turchese e l'ambientazione vi farà sentire in un complesso simile alle terme naturali. Infine Cala bianca, definita da molti come una tra le spiagge più bella d'Italia. Come potete evincere dal nome, viene chiamata così proprio per via della sua sabbia chiarissima. Che va a contrasto con l'acqua, turchese e pulita in qualsiasi periodo dell'anno. Perfetta per lo snorkeling o per i tuffi dagli scogli, viene apprezzata ogni anno da famiglie e coppie. Oltre che in barca, è possibile arrivarci anche seguendo il sentiero degli Infreschi. Che parte da Marina di Camerota e percorre tutto il litorale.