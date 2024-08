Gnocchi fichi e gorgonzola, la ricetta più originale dell'estate stupisce ancora: ecco come prepararla

Una ricetta semplice da preparare, gustosa e che fa tutti felici. Gli gnocchi con fichi e gorgonzola è il piatto dell'estate, tutti li vogliono provare e sono già diventati virali in rete. Ecco la ricetta completa per servirli a tavola in men che non si dica: ve ne innamorerete subito.

Di tanto in tanto, sul web spuntano nuove ricette all'apparenza strampalate e create un po' per caso. Ma che poi, col passare del tempo, riescono ad ottenere sempre più consensi. Fino a diventare un must della cucina, volute da tutti e pronte per essere emulate. È molto probabilmente anche il caso di questi gnocchi con fichi e gorgonzola, una pietanza pensata per l'estate e perfetta per chi non vuole rinunciare alla pasta nemmeno ad agosto. Se seguite tutti i passaggi alla lettera, riuscirete ad ottenere un sughino che si sposa alla perfezione con la composizione dello gnocco. Provateci e vedrete che farete felici tutti. Sono perfetti per una cena di coppia, in famiglia e anche con i propri amici.

Gnocchi fichi e gorgonzola: la ricetta completa

Sulla pagina @ninna_lemon di Instagram, è stata pubblicata la ricetta completa per preparare gli gnocchi con fichi e gorgonzola. Partendo dagli ingredienti, per due persone sono necessari 400g di gnocchi, 150g di gorgonzola piccante, 5-6 fichi, olio e sale. Una volta aver preso tutto, potete iniziare col procedimento vero e proprio. Si inizia tagliando a pezzetti i fichi, per poi metterli in padella e farli saltare con due cucchiai d'olio circa. Raggiungete il giusto livello di sapidità, per poi aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta. Dopo che anche gli gnocchi saranno cotti, ecco che vanno uniti ai fichi nella padella. Mantecando il tutto con il gorgonzola e con altra acqua di cottura. Fino a quando non si sarà venuta a formare una cremina unica e amalgamata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ninna Lemon🍋 - Carolina (@ninna_lemon)

"Che abbinamento super": i commenti sono tutti entusiasti

Come volevasi dimostrare, sin dal momento della pubblicazione della ricetta su Instagram, sono arrivati centinaia di commenti entusiasti. C'è chi vuole sottolineare la giusta scelta dell'abbinamento di sapori, in particolare del gorgonzola con i fichi. In grado di compensarsi e di raggiungere un'amalgama perfetta. E non manca chi già ha provato a creare versioni alternative della ricetta. "Non avendo gli gnocchi in casa, mi faccio un crostone con gorgonzola e fichi. Mi hai proprio messo voglia di provare l'abbinamento" scrive una ragazza. E chissà se anche questa versione alternativa è riuscita a dare lo stesso livello di soddisfazione. Potrebbe diventare ufficialmente la combinazione perfetta per la stagione più calda, pronta a soddisfare grandi e piccini.