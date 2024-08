Aurora Ramazzotti, vacanze di famiglia in una meta troppo sottovalutata: è un vero paradiso economico

Quando si parla di vacanze, di qualsiasi genere di vacanze, la ricerca di una meta a basso costo che offra un buon rapporto qualità è importantissimo. Aurora Ramazzotti è però riuscita nell'intento, come ci mostra in uno dei suoi ultimi post social. Un vacanza in famiglia in una meta sottovalutata, luogo molto interessante.

Così come in Italia abbiamo luoghi incredibili ed imperdibili, anche i Paesi Balcanici offrono la loro ricca e grande offerta di luoghi turistici visitabili, punti panoramici e spiagge cristalline. È quello che possiamo vedere nell'ultimo post social di Aurora Ramazzotti, figlia del grande cantante Italiano, che attraverso un carosello ci mostra la sua vacanza di famiglia proprio in un punto specifico dei paesi balcanici. Attraverso queste immagini, la figlia d'arte ci mostra come anche i luoghi meno conosciuti possano essere delle ottime mete per le vacanze, lontano dalla folla e dai prezzi spropositati.

Aurora Ramazzotti in vacanza nei Paesi Balcanici

Il post pubblicato su Instagram ritrae dunque nient'altro che dei semplici momenti in famiglia, passanti appunto in vacanza nei Paesi Balcanici. Attraverso la geolocalizzazione del post, scopriamo che Aurora Ramazzotti si trova nella baia di Kotor, nel Montenegro, uno dei paesi della penisola Balcanica. Attraverso le cinque foto pubblicate, perciò, ci viene mostrato in parte l'ambiente della baia, ed in parte la sua famiglia. Il carosello si apre infatti con una foto che ritrae Aurora con il proprio figlio, con una didascalia che recita "Seconda estate con questo bigné". Seguono poi foto in famiglia, o sul bagnasciuga, dove Aurora gioca con il figlio.

Attraverso queste foto, comunque, ci viene fornita anche una buona panoramica di quello che è il Montenegro in quanto meta turistica di ottimo livello. Il mare è cristallino, pulito, quasi immacolato, riproponendo dunque un concetto di turismo diverso da quello ambientato nel mare sempre ricco di persone ed ombrelloni. Con queste poche foto, Aurora ci mostra come un "personaggio conosciuto" possa anche fuggire dalla fama Italiana, rintanandosi in mete turistiche poco conosciute ed a costi sicuramente controllati e abbordabili un po' per tutti.

Cosa vedere nel Montenegro

Il Montenegro, al contrario di quanto si possa pensare inizialmente, offre paesaggi mozzafiato, con appunto il fiordo di Kotor e la sua storica città vecchia, patrimonio UNESCO. Di questi, abbiamo proprio degli scorci tramite il post di Aurora Ramazzotti. La baia di Budva, poi, incanta con spiagge meravigliose e una vivace vita notturna. Il Parco Nazionale di Durmitor è poi l'ideale per escursioni tra laghi glaciali e montagne. Non dimentichiamo ovviamente il Monastero di Ostrog, incastonato nella roccia, il quale rappresenta un luogo di pellegrinaggio e meditazione.