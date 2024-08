Insalata per combattere il caldo, questo mix di ingredienti è infallibile: ecco la ricetta dello chef

Dite addio al caldo torrido e alla difficoltà di mettersi ai fornelli. Uno chef ha svelato una ricetta segreta dell'insalata più buona e facile da preparare di tutte. Vi servirà qualche semplice ingrediente, alcuni procedimenti rapidi e il gioco è fatto. In certi casi, vi salverà la vita.

Ora che l'estate è entrata nel vivo e le temperature sempre più torride si fanno sentire, anche l'alimentazione deve adeguarsi di conseguenza. Dite addio a piatti troppo caldi e che richiedono ore di preparazione. Restare ai fornelli nel mese di agosto è un'impresa per pochi, e probabilmente non vorrete essere tra questi. Non sapete quale pietanza può fare al caso vostro? Uno chef ha svelato la ricetta perfetta per un'insalata gustosa e facile da realizzare. Con qualche semplice ingrediente, che probabilmente già avete in casa, darete vita ad un piatto che potete mangiare da soli e in compagnia. Resterete sbalorditi dall'esplosione di sapori in bocca, è un vero toccasana per la stagione più calda dell'anno.

Ricetta dell'insalata: i procedimenti svelati dallo chef

Se volete provare questa insalata fresca e gustosa, la ricetta svelata dallo chef Sebastian Fitarau su Instagram è ciò che fa per voi. Sono stati svelati tutti gli ingredienti e i passaggi da seguire, in men che non si dica avrete il vostro piatto pronto per essere gustato. Queste indicazioni sono per 4 persone, ma potete ridurre le quantità se dovete prepararla solo per voi o per un numero maggiore di commensali. Per prima cosa, prendete 300 grammi di ceci e cuoceteli fino a quando non saranno pronti. Ora munitevi di una bowl e metteteci all'interno 4 pomodorini Perini, anch'essi sminuzzati a vostro piacimento. A questi, vanno aggiunti 2 cetrioli medi finemente tagliati in fettine sottili. Stesso discorso per il peperone rosso, ve ne basta uno ma deve essere studiato per un'insalata.

I passaggi finali per il piatto più buono dell'estate

Sarete ora giunti alle fasi conclusive della preparazione di quest'insalata. Una volta aver mescolato il tutto, prendete 1 zucchina media e spolpatela. Tenendo solo la parte verde, da tagliare e inserire all'interno della bowl. Arriva poi il momento della cipolla di Tropea, dalle dimensioni medie così che possa venire tagliata in parti uguali per soddisfare tutti. Infine un po' di succo di limone e 300 grammi di mozzarelline. Nulla di più semplice! Ora non vi resta che condire con della menta fresca, del basilico, olio, sale e pepe. Le quantità sono a vostra discrezione, ma in ogni caso il sapore vi manderà in estati. Questa ricetta per l'insalata estiva è un vero toccasana. Vedrete che riuscirete a godervi un piatto fresco, salutare e riempitivo. Niente più caldo e sudore ai fornelli, così fate tutto in maniera facile e veloce.