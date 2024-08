Topi costruiscono la loro casa da soli e si godono la bella stagione: il video è tenerissimo

Che gli animali spesso siano persino più intelligenti degli esseri umani, non è ormai più un segreto. Ad ulteriore dimostrazione di questa tesi, c'è un video pubblicato su Instagram e che ha fatto emozionare migliaia di persone. Guardate come si sono ingegnati questi topi per costruire la loro casa estiva.

Arrivano ogni giorno centinaia di testimonianze del fatto che gli animali siano intelligenti e sappiano adattarsi a qualsiasi situazione in maniera eccellente. Anche ora che l'estate è entrata nel vivo, hanno tutti bisogno di adattarsi alle temperature molto elevate che caratterizzano la bella stagione. Lo sanno questi topi, immortalati mentre costruiscono la loro casa da soli. Le immagini sono un tripudio di emozioni, migliaia di utenti sono rimasti sbalorditi da quanto questi piccoli esserini siano riusciti a creare. Un'opera ingegneristica che, nel suo piccolo, riuscirà ad adempiere alle richieste e permetterà di vivere giornate all'insegna della frescura.

La casa dei topi per l'estate: ecco cos'hanno costruito

Come gli esseri umani, anche gli animali hanno bisogno di sentirsi coccolati e di avere un "tetto" sotto cui dormire la notte. Ed è per questo motivo che due topi tenerissimi hanno deciso di costruirsi una casa personale per affrontare l'estate. Come sempre in natura, adattandosi a ciò che c'è a loro disposizione ed agendo di conseguenza. Quello che hanno fatto è incredibile, ed è stato mostrato da un video pubblicato su Instagram dalla pagina @commovente. Dopo aver visto che c'era una mela rossa appesa ad un ramo, hanno ben pensato di farci un grosso buco in mezzo. Grande abbastanza da poterci passare. Per poi spolpare il frutto, rimuovendo tutto ciò che c'era al suo interno e rendendola così perfettamente abitabile. È pensata però per un solo topo, e dalle immagini pare piuttosto evidente. Ora hanno la loro casetta in cui state, e siamo sicuri che lì dentro sia molto fresco. Vista la conformazione chimica del frutto e il riparo dai raggi solari.

I commenti esaltano il lavoro svolto: "Sono adorabili"

Com'era lecito aspettarsi, nei commenti del video gli utenti hanno voluto dimostrare tutto il loro amore e l'ammirazione per questi due simpatici topi. Che hanno deciso di costruire una casa sfruttando una mela, in maniera intelligente e congeniale alla stagione estiva. "Che meraviglia" scrive una ragazza, e un'altra aggiunge: "Ma sono adorabili". E non potevano mancare le decine di emoji a forma di cuore, a testimoniare l'affetto e l'amore infinito che qualsiasi animale riesce a dare. Anche nelle azioni più semplici, come può essere la costruzione di un rifugio per la notte. O perché no, per fare un riposino nel pomeriggio.