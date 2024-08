Va in vacanza nella città circondata dal deserto e scopre acque caraibiche: è una meta sottovalutata

Si tratta di una meta sottovalutate per la vacanza che dovete conoscere subito. Si presenta come una città circondata dal deserto, ma in realtà nasconde delle acque caraibiche. A svelare il tutto ci ha pensato un'italiana su Instagram: guardate che meraviglia.

Se state cercando una meta per l'estate che in pochi conoscono e che possa farvi vivere esperienze uniche, dovete sapere che ce n'è una in particolare che è una vera chicca. Di solito, si pensa che qui ci sia solo una grande città circondata dal deserto. Dove potersi godere del sano relax e girare tra i siti archeologici, dicendo però addio al mare e alla spiaggia. E se vi dicessimo che non è così? La pagina @borghingordi, in collaborazione con @fiammettaphotos, ha deciso di mostrare un piccolo segreto che vi farà cambiare idea. Se andate qui e vi spostate di pochissimo, avrete davanti a voi un paradiso con acque caraibiche. E dulcis in fundo, è pieno di tartarughe con le quali poter nuotare.

La meta per una vacanza che nessuno considera: è uno spettacolo per gli occhi

Avete mai sentito parlare delle isole Daymaniyat? Questa meta per una vacanza si trova in Oman, un Paese comunemente conosciuto per essere situato in una distesa gigantesca di deserto. Ma se vi spostate dalla capitale di Muscat, con soli 40 minuti di navigazione giungerete in un piccolo paradiso terrestre. L'arcipelago in questione è composto da 9 isole, per la maggior parte disabitate e selvagge. Tanto da esser state classificate come una riserva naturale protetta. L'unico modo per poterle visitare è partecipare a dei tour organizzati. Ce ne sono di diversi che potete prenotare direttamente sul posto, ad un costo di circa 70 euro a persona. Oltre al trasporto, sono incluse anche pinne, maschera, boccaglio, salvagente, cibo e bibite. Le immagini parlano chiaro, se siete fortunati potrete persino nuotare insieme alle tartarughe. Ce ne sono di tantissime, ma solo se ci andate nel periodo giusto. Ossia da novembre fino a fine aprile. Presenti anche tanti altri animali marini, come gli squali balena, i delfini, i pesci angelo e i coralli colorati.

Vacanza in Oman: ecco che cosa vedere

Se siete rimasti folgorati da quest'esperienza e state considerando l'Oman come una meta per la vostra vacanza in estate, dovete sapere che ci sono anche tante altre attrazioni da non perdere. A partire proprio da Muscat, la grande capitale dove un mix perfetto di tradizione e modernità regna sovrano. Intorno ad essa c'è il deserto di Wahiba Sands, dove poter organizzare escursioni di gruppo che vi lasceranno senza parole. E infine, il cratere di Bimmah Sinkhole e il canyon d'Arabia di Jabal Shams sono altri due spettacoli della natura che meritano di essere visti.